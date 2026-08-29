रक्षाबंधन पर मातृशक्ति ने पुलिस थानों में बांधा विश्वास का सूत्र

सवाईमाधोपुर. रक्षाबंधन पर विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनों ने माउनटाउन थाना और रेलवे पुलिस थाना पहुंचकर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे।बहनों ने पुलिस बल की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। रक्षा सूत्र बांधते समय माहौल आत्मीयता और उत्साह से भर गया। अधिकारियों ने भी बहनों की रक्षा और समाज में शांति बनाए रखने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में दीपिका सिंह चौहान, संत कुमार बैरवा, कौशल्या कुमावत , रेनूका गोयल, सीमा और उषा सहित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।