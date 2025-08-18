Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Six Lane Road Ajmer: अजमेर में 20.28 करोड़ की लागत से बनेगी छह लेन रोड, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ

Rajasthan development projects: लगभग 20.28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क सीकर, परबतसर, नागौर और पुष्कर बाईपास सहित जनाना अस्पताल जाने वाले हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आएगी।

अजमेर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

Ajmer development: अजमेर। अजमेर जिले में लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल तक छह लेन की सड़क बनने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को इस सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 20.28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क सीकर, परबतसर, नागौर और पुष्कर बाईपास सहित जनाना अस्पताल जाने वाले हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आएगी।

नए प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर डामर व सीसी रोड, नालियां और डिवाइडर बनाए जाएंगे। देवनानी ने कहा कि यह सड़क अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य सड़क है, जिस पर गर्भवती महिलाओं को क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। शास्त्री नगर से लोहागल तिराहे तक सड़क सुधारी जा चुकी है, जबकि आगे का हिस्सा अब नए स्वरूप में तैयार होगा।

उन्होंने बताया कि अजमेर उत्तर में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोहागल, कोटड़ा और फॉयसागर में बड़े रिजर्वायर बनाए जाएंगे। बीसलपुर से अजमेर को मिलने वाले पानी की मात्रा 5 टीएमसी से बढ़ाकर 7.5 टीएमसी की जाएगी। साथ ही गैस आधारित जीएसएस से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

देवनानी ने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से अजमेर आज नई करवट ले रहा है। आईटी पार्क, लेपर्ड सफारी, इंजीनियरिंग कॉलेज का उन्नयन और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जैसे प्रोजेक्ट शहर को नई पहचान दे रहे हैं। अजमेर को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन सुविधाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।

Published on:

18 Aug 2025 10:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Six Lane Road Ajmer: अजमेर में 20.28 करोड़ की लागत से बनेगी छह लेन रोड, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ

