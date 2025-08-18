Six Lane Road Ajmer: अजमेर में 20.28 करोड़ की लागत से बनेगी छह लेन रोड, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ

नए प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर डामर व सीसी रोड, नालियां और डिवाइडर बनाए जाएंगे। देवनानी ने कहा कि यह सड़क अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य सड़क है, जिस पर गर्भवती महिलाओं को क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। शास्त्री नगर से लोहागल तिराहे तक सड़क सुधारी जा चुकी है, जबकि आगे का हिस्सा अब नए स्वरूप में तैयार होगा।