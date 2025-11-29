Good News: रेलवे ने बदली तत्काल टिकट प्रक्रिया, इन ट्रेनों में लागू हुआ ओटीपी सिस्टम

इसी तरह 4 दिसम्बर से अजमेर में ठहराव कर प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12957/12958 साबरमती-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर सूचना आरक्षण केंद्र खिड़की पर चस्पा की गई है। आरक्षण केंद्र और स्टेशन पर यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है।