Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Good News: रेलवे ने बदली तत्काल टिकट प्रक्रिया, इन ट्रेनों में लागू हुआ ओटीपी सिस्टम

Indian Railways: देशभर में चलने वाली 102 राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों के काउंटर से ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुक सुविधा प्रारंभ की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Nov 29, 2025

train-2

शताब्दी एक्सप्रेस। पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। देशभर में चलने वाली 102 राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों के काउंटर से ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुक सुविधा प्रारंभ की गई है। इसका मकसद तत्काल टिकटिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने बताया कि शुक्रवार को अजमेर से संबंधित गाड़ी संख्या 12015/ 12016 दौराई-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में ओटीपी आधारित तत्काल बुकिंग सुविधा शुरू की गई।

इसी तरह 4 दिसम्बर से अजमेर में ठहराव कर प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12957/12958 साबरमती-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर सूचना आरक्षण केंद्र खिड़की पर चस्पा की गई है। आरक्षण केंद्र और स्टेशन पर यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है।

देना होगा मोबाइल नंबर

तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा की प्रक्रिया के तहत तत्काल आरक्षण मांग पत्र में मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। तत्काल आरक्षण करते समय मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे आरक्षण काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों को बताना होगा। इसके बाद ही यात्री का तत्काल टिकट बन सकेगा ।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें
दौसा
New-residential-colony

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 12:15 pm

Published on:

29 Nov 2025 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Good News: रेलवे ने बदली तत्काल टिकट प्रक्रिया, इन ट्रेनों में लागू हुआ ओटीपी सिस्टम

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख, 14 जनवरी को लॉटरी

अजमेर

National Highway: राजस्थान के इस हाईवे पर लेन ड्राइव सिस्टम का हैरान कर देने वाला सच, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Kishangarh-Beawar-National-Highway
अजमेर

अजमेर में उर्स मेले से पहले बड़ी कार्रवाई: दरगाह से अढ़ाई दिन का झोपड़ा तक गरजा बुलडोजर, वर्षों पुराने अवैध कब्जे हटाए

Ajmer Urs fair Bulldozers roll from Dargah to Adhai Din Ka Jhopra
अजमेर

Rajasthan Crime News : दृष्टिहीन की पत्नी के संग जबरदस्ती, घर में सफाई के बहाने बुलाया, पुष्कर घाटी ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Ajmer Pushkar Crime News Blind man wife raped under pretext of cleaning house accused arrested
अजमेर

Rajasthan : जिस घर में ढोल-नगाड़ों की आवाज गूंजनी थी, उस घर में मचने लगी चीख-पुकार, पूरे गांवों में छा गया सन्नाटा

Rajasthan Ajmer Marines sardar Bairwa dies road accident house drums sound resonate There was a screams and cries entire village silence
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.