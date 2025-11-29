Good News: रेलवे ने बदली तत्काल टिकट प्रक्रिया, इन ट्रेनों में लागू हुआ ओटीपी सिस्टम

शताब्दी एक्सप्रेस। पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर। देशभर में चलने वाली 102 राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से रेलवे स्टेशनों के काउंटर से ओटीपी आधारित तत्काल टिकट बुक सुविधा प्रारंभ की गई है। इसका मकसद तत्काल टिकटिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने बताया कि शुक्रवार को अजमेर से संबंधित गाड़ी संख्या 12015/ 12016 दौराई-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में ओटीपी आधारित तत्काल बुकिंग सुविधा शुरू की गई।
इसी तरह 4 दिसम्बर से अजमेर में ठहराव कर प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 12957/12958 साबरमती-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसको लेकर सूचना आरक्षण केंद्र खिड़की पर चस्पा की गई है। आरक्षण केंद्र और स्टेशन पर यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है।
तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा की प्रक्रिया के तहत तत्काल आरक्षण मांग पत्र में मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। तत्काल आरक्षण करते समय मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे आरक्षण काउंटर पर कार्यरत कर्मचारियों को बताना होगा। इसके बाद ही यात्री का तत्काल टिकट बन सकेगा ।
