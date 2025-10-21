Ajmer News: नई बाइक पर दिवाली मनाने पीहर जा रही नवविहिता की दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

बाइक से गिरी हंसा के सिर में गंभीर चोट आई जबकि रविराज व सृष्टि के पैर फ्रैक्चर हो गए। मौके पर ही हंसा के सिर से काफी रक्तस्त्राव हो गया। राहगीर ने रविराज, हंसा और सृष्टि को 108 एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में हंसा को मृत घोषित कर दिया। इधर दुर्घटना की सूचना पर श्रीनगर और नदी-द्वितीय के ग्रामीण जेएलएन अस्पताल पहुंच गए। मांगलियावास थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।