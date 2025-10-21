Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer News: नई बाइक पर दिवाली मनाने पीहर जा रही नवविहिता की दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Newly Married Woman Died In Accident: रिश्तेदारों ने बताया कि रविराज व हंसा की छह माह पहले ही शादी हुई थी। रविराज रूपनगढ़ कॉलेज में बीएससी कर रहा है। उसने हाल ही नई बाइक खरीदी थी।

2 min read

अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

अस्पताल में भर्ती घायल पति और मृतका हंसा की फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan Road Accident: अभी नवविवाहिता के हाथों से शादी की मेहंदी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि इससे पहले ही उसकी जीवन की डोर टूट गई। दीपावली का त्योहार मनाने पति के साथ पीहर जा रही नवविवाहिता रविवार दोपहर को सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में घायल पति अस्पताल की एमओटी में पत्नी के वियोग में जार-जार रोता रहा।

गलत दिशा से आते टेम्पो ने बाइक को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार मांगलियावास सराधना नदी-द्वितीय निवासी रविराज पुत्र रमेशचन्द बाइक पर पत्नी हंसा (20) और पांच साल की भांजी सृष्टि पुत्री विशाल के साथ बाइक पर रविवार दोपहर श्रीनगर अपने ससुराल जा रहा था। डूमाडा मार्ग से निकलने के बाद ब्यावर रोड आरओबी पर रविराज की बाइक को गलत दिशा से आते टेम्पो ने टक्कर मार दी।

बाइक से गिरी हंसा के सिर में गंभीर चोट आई जबकि रविराज व सृष्टि के पैर फ्रैक्चर हो गए। मौके पर ही हंसा के सिर से काफी रक्तस्त्राव हो गया। राहगीर ने रविराज, हंसा और सृष्टि को 108 एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में हंसा को मृत घोषित कर दिया। इधर दुर्घटना की सूचना पर श्रीनगर और नदी-द्वितीय के ग्रामीण जेएलएन अस्पताल पहुंच गए। मांगलियावास थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।

टेम्पो की चपेट में आई बाइक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविराज आरओबी पर ट्रेक्टर के पीछे चल रहा था। अचानक टेम्पो चालक ने सड़क के गड्ढे से बचने की कोशिश में गलत दिशा में वाहन मोड़ लिया। ट्रेक्टर के पीछे चल रहा रविराज टेम्पो की चपेट में आ गया। हंसा के सिर में गभीर चोट से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि रविराज व सृष्टि के पैर फ्रैक्चर हो गए।

छह माह पहले हुआ था विवाह

रिश्तेदारों ने बताया कि रविराज व हंसा की छह माह पहले ही शादी हुई थी। रविराज रूपनगढ़ कॉलेज में बीएससी कर रहा है। उसने हाल ही नई बाइक खरीदी थी। रविवार दोपहर पत्नी हंसा के भाई को नई मोटरसाइकिल दिलवाने रविराज हंसा के साथ उसके पीहर श्रीनगर जा रहा था कि रास्ते में हादसा हो गया।

Updated on:

21 Oct 2025 09:57 am

Published on:

21 Oct 2025 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer News: नई बाइक पर दिवाली मनाने पीहर जा रही नवविहिता की दर्दनाक मौत, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

