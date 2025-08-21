Terrorist Coleman Headley Case: पुष्कर में आतंकी ने की रेकी, एनआइए टीम ने जुटाए तथ्य, जानें पूरा मामला

Ajmer Crime News: अजमेर के पुष्कर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की टीम ने बुधवार को पुष्कर में इजरायली धर्मस्थल बेद खबाद और ब्रह्मा मंदिर की रेकी कर चुके आतंकी कॉलमैन हेडली प्रकरण को लेकर जानकारी जुटाई। इसके साथ 17 साल पुराना प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। टीम के इंस्पेक्टर समेत दो अधिकारियों ने पुष्कर थाना एवं होटल संचालक से बात कर जानकारी एकत्र की।
वर्ष 2009 में आतंकी कॉलमैन हेडली पुष्कर आया था। उसने होटल आएसिस में ठहरकर इजरायली धर्मस्थल बेद खबाद की रेकी की थी। अमरीका में उसकी गिरफ्तार के बाद पूछताछ में इसका राज खुलने पर सीआइडी विभाग हरकत में आया था। तत्कालीन सीआइडी प्रभारी गजानंद की ओर से हेडली के सी फॉर्म रिकॉर्ड नहीं मिलने पर होटल संचालक केशव के खिलाफ विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने जांच में एफआर दी थी, लेकिन सीआइडी के विरोध के बाद पुन: जांच शुरू हुई। वर्तमान में इस प्रकरण में होटल संचालक के खिलाफ मुकदमे में एफआर देना रिकॉर्ड पर है।
हेडली की ओर से ब्रह्मा मंदिर की कथित रूप से रेकी करने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पर सशस्त्र पहरा बिठा दिया गया था। यह आज भी कायम है। इसके अलावा उस समय पुष्कर मेले में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के सशस्त्र जवान लगाए गए थे। पुष्कर मेला क्षेत्र सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। बेद खबाद पर भी सशस्त्र कड़ी सुरक्षा शुरू की गई थी जो आज भी कायम है।