Terrorist Coleman Headley Case: पुष्कर में आतंकी ने की रेकी, एनआइए टीम ने जुटाए तथ्य, जानें पूरा मामला

हेडली की ओर से ब्रह्मा मंदिर की कथित रूप से रेकी करने की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पर सशस्त्र पहरा बिठा दिया गया था। यह आज भी कायम है। इसके अलावा उस समय पुष्कर मेले में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के सशस्त्र जवान लगाए गए थे। पुष्कर मेला क्षेत्र सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। बेद खबाद पर भी सशस्त्र कड़ी सुरक्षा शुरू की गई थी जो आज भी कायम है।