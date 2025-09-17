मां से फोन पर की थी बात, ढाई घंटे बाद मिली मौत की खबर

भाई अपिल जैन ने बताया कि 15 सितम्बर को बहन स्वाति ने मां मंजू जैन से दोपहर 12 बजे फोन पर बातचीत की थी। उसने मां को बताया कि उसे घर, बच्चों के साथ फैक्ट्री का कामकाज देखना पड़ रहा है। इससे काफी परेशान है। यह भी कहा कि पति विकास दिनभर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं। बेटियों की पढ़ाई भी उसे ही देखनी पड़ती है। मां से बात करने के ढाई घंटे बाद उनको स्वाति के सुसाइड करने की सूचना मिली। कामकाज से परेशान थी या कोई अन्य कारण था, पुलिस निष्पक्षता से पड़ताल करे।