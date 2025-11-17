शहर की सड़कों पर ‘काल’ बने अवैध डम्पर, नो-एंट्री में भी नहीं रुकती रफ्तार

अजमेर। वर्ल्ड रिमेंबरेंस डे पर जब लोग सड़क हादसों में मारे जाने वालों को याद कर रहे थे उसी दिन सुबह-सवेरे ही शहर की सड़कों पर डम्पर कालदूत बनकर बेखौफ दोड़ रहे थे। गौरव पथ और शहर के मुख्य मार्गों पर नो-एंट्री जोन में बजरी से भरे डम्परों की रफ्तार नहीं थम रही।