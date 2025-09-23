राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, आरपीएससी में नियुक्त किए तीन सदस्य, जानें नाम

अजमेर। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक आयोग में तीन नए सदस्य नियुक्त किए हैं। राज्यपाल के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने तीनों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इससे आयोग में अब अध्यक्ष सहित सात सदस्य हो गए हैं। एक सदस्य निलंबित और दो सदस्यों के पद खाली रहेंगे। नए सदस्यों की नियुक्ति सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला के तहत की गई है। इनसे आयोग में परीक्षा, साक्षात्कार और डीपीसी का काम तेज होगा।