बागेश्वर धाम में कढ़ाई में खौलते तेल में गिरा मासूम, राजस्थान से दर्शन करने गया परिवार, हालत नाजुक

जानकारी के अनुसार, किशनगढ़ (अजमेर, राजस्थान) निवासी हरिओम वैष्णव अपने दो साल के बेटे राघव और मां सरिता के साथ बागेश्वर धाम दर्शन करने आए थे। सोमवार शाम वे धाम परिसर में एक हाथ ठेला समोसे की दुकान पर पहुंचे थे। उसी वक्त पास में खड़े दो बैल आपस में भिड़ गए जिससे भगदड़ मचते ही धक्का लगने से मासूम राघव दादी की गोद से उछलकर गर्म तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरा।