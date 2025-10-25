अजमेर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 20 से ज्यादा घायल, 2 की हालत गंभीर

बांदनवाड़ा के निकट हुए सड़क हादसे में पांच घायलों को शनिवार देर शाम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें दो की हालत गम्भीर बनी हुई है, जबकि तीन अन्य का उपचार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बांदनवाड़ा से रेफर हुए घायलों में गुजरात निवासी हार्दिक पुत्र रोहित, भरत भाई (30), रतना बैन (50), सुमित (10) व गोपी (13) को जेएलएनएच में भर्ती करवाया। भरत भाई व रतना बैन की हालत गम्भीर बनी हुई है।