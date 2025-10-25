अजमेर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 20 से ज्यादा घायल, 2 की हालत गंभीर

हादसे के बाद लोगों की भीड़। फोटो- पत्रिका
बांदनवाड़ा (अजमेर)। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ग्राम खेड़ी में शनिवार देर शाम ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर में सवार 20 से अधिक जने घायल हो गए। गंभीर घायलों को अजमेर के जेएलएन जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। वहीं मामूली घायलों को बांदनवाड़ा चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ट्रैक्टर में सवार लोग गुजरात से बाबा रामदेव के दर्शनार्थ रूणीचा जा रहे थे।
बांदनवाड़ा चौकी प्रभारी गिरधारी सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने हाईवे पर ग्राम खेड़ी में होटल के पास आगे चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पलट गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार 20 से अधिक जातरू गुजरात से बाबा रामदेव के दर्शनार्थ रामदेवरा की ओर जा रहे थे।
दुर्घटना की जानकारी मिलने पर बांदनवाड़ा थाने से पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। तीन एंबुलेंस की सहायता से घायलों को कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
हादसे में गुजरात के वास्ताजी निवासी इंदु पत्नी कल्पीस (30), कटरा निवासी संजय पुत्र मफद (18), कालीबेन पत्नी बगावा (39), भोलू पुत्र जगदीश (10), गोपी पुत्री जगदीश (13), बलवंत पुत्र लाखा (49), प्रियांशु पुत्र वनराज (5), आशीष पुत्र कल्पीस (3) सहित 10 से अधिक घायलों का रात 11 बजे तक उपचार जारी था।
बांदनवाड़ा के निकट हुए सड़क हादसे में पांच घायलों को शनिवार देर शाम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें दो की हालत गम्भीर बनी हुई है, जबकि तीन अन्य का उपचार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बांदनवाड़ा से रेफर हुए घायलों में गुजरात निवासी हार्दिक पुत्र रोहित, भरत भाई (30), रतना बैन (50), सुमित (10) व गोपी (13) को जेएलएनएच में भर्ती करवाया। भरत भाई व रतना बैन की हालत गम्भीर बनी हुई है।
