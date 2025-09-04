अजमेर में बोराज तालाब से पानी का रिसाव, खाली कराए 80 घर, प्रशासन अलर्ट

अजमेर। बोराज तालाब की पाल से पानी का रिसाव होने से गुरुवार को वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर में जलभराव हो गया। लगातार जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम, एडीए और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने 80 घरों को खाली कराकर लोगों को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचाया। तालाब की पाल पर कट्टे रखवाने के साथ एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को तैनात किया।