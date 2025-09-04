Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में बोराज तालाब से पानी का रिसाव, खाली कराए 80 घर, प्रशासन अलर्ट

अजमेर में बोराज तालाब की पाल से पानी का रिसाव होने से गुरुवार को वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर में जलभराव हो गया।

अजमेर

kamlesh sharma

Sep 04, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। बोराज तालाब की पाल से पानी का रिसाव होने से गुरुवार को वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर में जलभराव हो गया। लगातार जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम, एडीए और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने 80 घरों को खाली कराकर लोगों को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचाया। तालाब की पाल पर कट्टे रखवाने के साथ एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को तैनात किया।

लोगों में मची अफरा-तफरी

गुरुवार को झमाझम बरसात के कारण बोराज तालाब लबालब भर गया। इसकी पाल से पानी का रिसाव शुरू हो गया। वरुणसागर रोड-रावत नगर के समीप स्वास्तिक नगर में जलभराव से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खेतों से होता हुआ पानी कॉलोनी की सड़कों-मकानों तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, एडीए और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: 28 साल बाद छलका जगर बांध, ग्रामीणों ने नदी को ओढ़ाई चुनरी, 26 गांवों को मिलेगा लाभ
करौली
Jagar dam

निकासी के नहीं इंतजाम

बोराज तालाब के निकट बसे स्वास्तिक नगर में जल निकासी के इंतजाम नहीं नजर आए। आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण होने नालियों और नालों की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव हुआ। पहाड़ी से सटे बोराज तालाब की पाल करीब 30 से 40 फीट गहरी है। यह कई मीटर तक फैली हुई है। पाल टूटने पर कॉलोनी जलमग्न हो सकती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की इस नदी में 30 साल बाद आया पानी, ग्रामीणों में खुशी की लहर, चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत
दौसा
Banganga River in dausa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 08:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में बोराज तालाब से पानी का रिसाव, खाली कराए 80 घर, प्रशासन अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट