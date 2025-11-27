Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

राजस्थान में RPSC की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा, करोड़ों की हुई बचत; भर्ती प्रक्रियाओं में आई तेजी

RPSC: राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया से फायदा मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anil Prajapat

Nov 27, 2025

rpsc

आरपीएससी अजमेर। पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया से फायदा मिल रहा है। इसके तहत 1 लाख 13 हजार 713 आवेदन वापस लेने से राजकोष में करोड़ों की बचत हुई है। इससे भर्ती प्रक्रिया भी धीरे-धीरे ट्रेक पर आगे बढ़ रही है।

वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं। इससे आयोग को बेवजह पेपर-ओएमआर शीट प्रिंट करानी पड़ती हैं। इन खर्चों को रोकने के लिए आयोग ने पिछले वर्ष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वापस लेने की व्यवस्था शुरू की है।

सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक प्रक्रिया से आयोग को फायदा हुआ है। आवेदन वापस नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 के तहत 14 आवेदकों के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई आयोग जारी रखेगा। वांछित योग्यता वालों को ही आवेदन करने होंगे।

इन भर्तियों में वापस लिए इतने आवेदन

क्रमभर्ती का नामवापस लिए गए आवेदन
1सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती 202446,223
2डिप्टी जेलर 202416,635
3असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 202311,355
4डिप्टी कमांडेंट भर्ती 20256,094
5स्कूल लेक्चरर (स्कूल शिक्षा) भर्ती 20244,491
6पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय (स्कूल शिक्षा) 20243,422
7सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 20243,209
8उप निरीक्षक (टेलीकॉम) 20243,027
9एक्सप्लोरेशन एंड एक्सावेशन ऑफिसर एवं क्यूरेटर भर्ती 20232,303
10पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 20241,810
11रिसर्च असिस्टेंट भर्ती 20241,467
12सहायक अभियोजन अधिकारी 20241,209
13सहायक सांख्यिकी अधिकारी 20241,153
14प्रोग्रामर भर्ती 20241,073
15एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती 20241,020
16वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) 20241,012
17एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2024974
18स्कूल लेक्चरर (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती 2024947
19आरएएस भर्ती 2024941
20वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI भर्ती 2024806
21असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2024756
22असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती 2025606
23सहायक अभियंता भर्ती 2024540
24ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असि. अप्रेंटिसशिप भर्ती 2024485
25बायोकेमिस्ट भर्ती 2024407
26तकनीकी सहायक (जियोफिज़िक्स) भर्ती 2024371
27संरक्षण अधिकारी भर्ती 2024358
28सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023297
29विधि रचनाकार भर्ती 2024282
30PTI, लाइब्रेरियन (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2024252
31सहायक निदेशक भर्ती 2024227
32सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024190
33असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर भर्ती 2024160
34असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल) भर्ती 2023137
35आर्काइव्स विभाग भर्ती 2024134
36जूनियर केमिस्ट भर्ती 2024127
37RAS भर्ती 2023103
38एनालिस्ट कम प्रोग्रामर भर्ती 202499
39वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 202420
40जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 20236
41असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा) भर्ती 20244
42माइंस एंड जियोलॉजी विभाग भर्ती 20241

यों हुई है बचत

-अनावश्यक प्रश्न-पत्रों की प्रिंटिंग
-परीक्षा केंद्रों का निर्धारण- प्रबंधन
-परीक्षा सत्र निर्धारण और प्रशासनिक कार्य

बेवजह के आवेदनों की छंटनी

अनावश्यक आवेदनों की वापसी से योग्य उमीदवारों की स्क्रूटनी और अंतिम चयन प्रक्रिया का कार्य तेजी से हो रहा है। अन्य भर्ती संस्थान भी इसे अपना रहे हैं। वांछित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे तो परीक्षाएं-भर्तियां समय पर होंगी।
-उत्कल रंजन साहू, अध्यक्ष आरपीएससी

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में RPSC की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा, करोड़ों की हुई बचत; भर्ती प्रक्रियाओं में आई तेजी

