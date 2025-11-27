राजस्थान में RPSC की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा, करोड़ों की हुई बचत; भर्ती प्रक्रियाओं में आई तेजी

1 सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती 2024 46,223

2 डिप्टी जेलर 2024 16,635

3 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2023 11,355

4 डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025 6,094

5 स्कूल लेक्चरर (स्कूल शिक्षा) भर्ती 2024 4,491

6 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय (स्कूल शिक्षा) 2024 3,422

7 सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2024 3,209

8 उप निरीक्षक (टेलीकॉम) 2024 3,027

9 एक्सप्लोरेशन एंड एक्सावेशन ऑफिसर एवं क्यूरेटर भर्ती 2023 2,303

10 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2024 1,810

11 रिसर्च असिस्टेंट भर्ती 2024 1,467

12 सहायक अभियोजन अधिकारी 2024 1,209

13 सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2024 1,153

14 प्रोग्रामर भर्ती 2024 1,073

15 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती 2024 1,020

16 वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) 2024 1,012

17 एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2024 974

18 स्कूल लेक्चरर (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती 2024 947

19 आरएएस भर्ती 2024 941

20 वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI भर्ती 2024 806

21 असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2024 756

22 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती 2025 606

23 सहायक अभियंता भर्ती 2024 540

24 ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असि. अप्रेंटिसशिप भर्ती 2024 485

25 बायोकेमिस्ट भर्ती 2024 407

26 तकनीकी सहायक (जियोफिज़िक्स) भर्ती 2024 371

27 संरक्षण अधिकारी भर्ती 2024 358

28 सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023 297

29 विधि रचनाकार भर्ती 2024 282

30 PTI, लाइब्रेरियन (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2024 252

31 सहायक निदेशक भर्ती 2024 227

32 सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024 190

33 असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर भर्ती 2024 160

34 असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल) भर्ती 2023 137

35 आर्काइव्स विभाग भर्ती 2024 134

36 जूनियर केमिस्ट भर्ती 2024 127

37 RAS भर्ती 2023 103

38 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर भर्ती 2024 99

39 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 2024 20

40 जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2023 6

41 असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा) भर्ती 2024 4