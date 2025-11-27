राजस्थान में RPSC की नई व्यवस्था से बड़ा फायदा, करोड़ों की हुई बचत; भर्ती प्रक्रियाओं में आई तेजी

आरपीएससी अजमेर। पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया से फायदा मिल रहा है। इसके तहत 1 लाख 13 हजार 713 आवेदन वापस लेने से राजकोष में करोड़ों की बचत हुई है। इससे भर्ती प्रक्रिया भी धीरे-धीरे ट्रेक पर आगे बढ़ रही है।
वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थी भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं। इससे आयोग को बेवजह पेपर-ओएमआर शीट प्रिंट करानी पड़ती हैं। इन खर्चों को रोकने के लिए आयोग ने पिछले वर्ष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन वापस लेने की व्यवस्था शुरू की है।
सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक प्रक्रिया से आयोग को फायदा हुआ है। आवेदन वापस नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 के तहत 14 आवेदकों के खिलाफ अदालत में परिवाद पेश किया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई आयोग जारी रखेगा। वांछित योग्यता वालों को ही आवेदन करने होंगे।
|क्रम
|भर्ती का नाम
|वापस लिए गए आवेदन
|1
|सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती 2024
|46,223
|2
|डिप्टी जेलर 2024
|16,635
|3
|असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2023
|11,355
|4
|डिप्टी कमांडेंट भर्ती 2025
|6,094
|5
|स्कूल लेक्चरर (स्कूल शिक्षा) भर्ती 2024
|4,491
|6
|पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय (स्कूल शिक्षा) 2024
|3,422
|7
|सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2024
|3,209
|8
|उप निरीक्षक (टेलीकॉम) 2024
|3,027
|9
|एक्सप्लोरेशन एंड एक्सावेशन ऑफिसर एवं क्यूरेटर भर्ती 2023
|2,303
|10
|पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2024
|1,810
|11
|रिसर्च असिस्टेंट भर्ती 2024
|1,467
|12
|सहायक अभियोजन अधिकारी 2024
|1,209
|13
|सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2024
|1,153
|14
|प्रोग्रामर भर्ती 2024
|1,073
|15
|एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती 2024
|1,020
|16
|वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) 2024
|1,012
|17
|एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2024
|974
|18
|स्कूल लेक्चरर (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती 2024
|947
|19
|आरएएस भर्ती 2024
|941
|20
|वाइस प्रिंसिपल / सुपरिटेंडेंट ITI भर्ती 2024
|806
|21
|असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2024
|756
|22
|असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती 2025
|606
|23
|सहायक अभियंता भर्ती 2024
|540
|24
|ग्रुप इंस्ट्रक्टर / सर्वेयर / असि. अप्रेंटिसशिप भर्ती 2024
|485
|25
|बायोकेमिस्ट भर्ती 2024
|407
|26
|तकनीकी सहायक (जियोफिज़िक्स) भर्ती 2024
|371
|27
|संरक्षण अधिकारी भर्ती 2024
|358
|28
|सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023
|297
|29
|विधि रचनाकार भर्ती 2024
|282
|30
|PTI, लाइब्रेरियन (संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती 2024
|252
|31
|सहायक निदेशक भर्ती 2024
|227
|32
|सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2024
|190
|33
|असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर भर्ती 2024
|160
|34
|असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल) भर्ती 2023
|137
|35
|आर्काइव्स विभाग भर्ती 2024
|134
|36
|जूनियर केमिस्ट भर्ती 2024
|127
|37
|RAS भर्ती 2023
|103
|38
|एनालिस्ट कम प्रोग्रामर भर्ती 2024
|99
|39
|वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 2024
|20
|40
|जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2023
|6
|41
|असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा) भर्ती 2024
|4
|42
|माइंस एंड जियोलॉजी विभाग भर्ती 2024
|1
-अनावश्यक प्रश्न-पत्रों की प्रिंटिंग
-परीक्षा केंद्रों का निर्धारण- प्रबंधन
-परीक्षा सत्र निर्धारण और प्रशासनिक कार्य
अनावश्यक आवेदनों की वापसी से योग्य उमीदवारों की स्क्रूटनी और अंतिम चयन प्रक्रिया का कार्य तेजी से हो रहा है। अन्य भर्ती संस्थान भी इसे अपना रहे हैं। वांछित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे तो परीक्षाएं-भर्तियां समय पर होंगी।
-उत्कल रंजन साहू, अध्यक्ष आरपीएससी
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग