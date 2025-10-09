राजस्थान: फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने वाली महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

अंजू ने भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद, नई दिल्ली बोर्ड की ओर से जारी 10वीं की मार्कशीट की फोटोप्रति पेश की। डाक विभाग ने सत्यापन के लिए उसे दिल्ली बोर्ड में भेजा। दिल्ली बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2023 को भेजे गए पत्र के जवाब में 11 दिसम्बर 023 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना दी कि अभ्यर्थी की अंकतालिका बोर्ड की ओर से जारी नहीं की गई है। बोर्ड के सक्षम अधिकारी ने मार्कशीट को झूठी करार दिया। रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज से नौकरी हासिल करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया।