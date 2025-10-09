Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

राजस्थान: फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने वाली महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

दसवीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग की जीडीएस भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली थाने में एक साल से लम्बित प्रकरण में हाजिर हुई।

2 min read

अजमेर

image

kamlesh sharma

Oct 09, 2025

अंजू सैनी: फोटो पत्रिका नेटवर्क

अजमेर। दसवीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग की जीडीएस भर्ती में चयनित महिला अभ्यर्थी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली थाने में एक साल से लम्बित प्रकरण में हाजिर हुई। पुलिस ने आरोपी महिला को प्रकरण में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

थानाप्रभारी धर्मवीरसिंह ने बताया कि जनवरी 2024 में दर्ज कूटरचित दस्तावेज से धोखाधड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना में 7 अक्टूबर को कोटपुतली, बहरोड़ बर्डोद निवासी अंजू सैनी पत्नी संजय सैनी थाने में उपस्थित हुई। पुलिस ने प्रकरण में फरार चल रही अंजू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 को अंजू को 4 सप्ताह में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। आदेश की पालना में अंजू 7 अक्टूबर को अपने अधिवक्ता के साथ पेश हुई। जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया।

यह है मामला

पुलिस के अनुसार मुख्य डाकघर अजमेर के जन सम्पर्क निरीक्षक अनुपम राठौड़ ने जनवरी 2024 में रिपोर्ट दी कि अलवर के बहरोड बर्डोद निवासी अंजू सैनी पत्नी संजय सैनी ने 10वीं की फर्जी अंकतालिका के आधार पर डाक विभाग की जीडीएस भर्ती 2023-अनुसूची जुलाई द्वितीय 2023 में आवेदन किया। राजस्थान परिमंडल के चुने गए अभ्यर्थियों की प्रथम सूची में अंजू सैनी की सहायक शाखा पोस्टमास्टर बरना के पद पर नियुक्ति हुई। नियुक्ति प्रकरण के प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए अंजू 15 सितम्बर 2023 को उपस्थित हुई।

अंजू ने भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद, नई दिल्ली बोर्ड की ओर से जारी 10वीं की मार्कशीट की फोटोप्रति पेश की। डाक विभाग ने सत्यापन के लिए उसे दिल्ली बोर्ड में भेजा। दिल्ली बोर्ड ने 26 अक्टूबर 2023 को भेजे गए पत्र के जवाब में 11 दिसम्बर 023 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना दी कि अभ्यर्थी की अंकतालिका बोर्ड की ओर से जारी नहीं की गई है। बोर्ड के सक्षम अधिकारी ने मार्कशीट को झूठी करार दिया। रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज से नौकरी हासिल करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान: फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने वाली महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAS Exam 2024: साक्षात्कार में रह सकता है अभ्यर्थियों के बीच कड़ा मुकाबला, बराबर रही जनरल, EWS और OBC की कट ऑफ

rpsc
अजमेर

अजमेर में खेल फंड घोटाला: डिप्टी कमांडेंट समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला

Ajmer sports fund scam
अजमेर

Ajmer Crime : युवक की हुई इंस्टाग्राम पर दोस्ती, आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर लाखों हड़पे, मामला दर्ज

Ajmer Crime Young Man be friend Instagram accused sweet-talked him into swindling lakhs of rupees filed a case
अजमेर

Rajasthan: कांग्रेसी नेता ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, सुसाइड नोट मिला; सामने आई खुदकुशी की वजह

railway-track
अजमेर

Rajasthan: RAS-2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द होगा जारी

rpsc
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.