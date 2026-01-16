Ajmer: महिला जायरीन को नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार, फिर ब्लैकमेल कर मांगे 5 लाख रुपए

क्लॉक टावर थाने में नवम्बर 2025 में दर्ज प्रकरण में पीड़िता ने बताया कि वह दो साल पहले अजमेर दरगाह जियारत करने के लिए आई थी। उसने रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा लिया था। होटल के कर्मचारी अता मोहम्मद ने उसको खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करते हुए अश्लील वीडिया व फोटो बना ली। आरोपी पिछले 2 साल से उसको ब्लैकमेल कर रहा था।