Ajmer: महिला जायरीन को नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार, फिर ब्लैकमेल कर मांगे 5 लाख रुपए

महिला जायरीन से रेप का आरोपी अरेस्ट, फोटो पत्रिका
अजमेर। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अजमेर के होटल में महिला से बलात्कार के आरोपी होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया था। फिर उसके अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस आरोपी से गहनता से पड़ताल में जुटी है।
थानाप्रभारी भीखाराम काला ने बताया कि बलात्कार के मामले में फरार चल रहे गंज निवासी अता मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ नवम्बर 2025 में पीड़िता की ओर से भीलवाड़ा में ‘जीरो’ नम्बर एफआइआर दर्ज कराई थी। जिस पर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान में पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोप सिद्ध पाए जाने पर आरोपी अता मोहम्मद (27) को गिरफ्तार किया।
क्लॉक टावर थाने में नवम्बर 2025 में दर्ज प्रकरण में पीड़िता ने बताया कि वह दो साल पहले अजमेर दरगाह जियारत करने के लिए आई थी। उसने रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा लिया था। होटल के कर्मचारी अता मोहम्मद ने उसको खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार करते हुए अश्लील वीडिया व फोटो बना ली। आरोपी पिछले 2 साल से उसको ब्लैकमेल कर रहा था।
पुलिस की पड़ताल में आया कि आरोपी अता मोहम्मद पीडि़त महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने पीछा छुड़वाने के लिए पीड़ित महिला से 5 लाख रुपए की अवैध डिमांड की थी। आरोपी अता मोहम्मद की बढ़ती हरकत, डिमांड से आजीज आकर पीड़िता ने भीलवाड़ा में जीरो नम्बर शिकायत दर्ज करवा दी। जिस पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
