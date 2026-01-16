Jaipur: 23 से 26 जनवरी तक रेलवे पार्सल बुकिंग बैन, परेशानी से बचना है तो जान लें कारण

Railways banned parcel bookings for Delhi : जयपुर। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 23 से 26 जनवरी तक चार दिन की अस्थायी रोक लगाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के रेल मंडलों और कोटा मंडल समेत सभी संबंधित रेल मंडलों पर आदेश समान रूप से लागू रहेगा।