Jaipur: 23 से 26 जनवरी तक रेलवे पार्सल बुकिंग बैन, परेशानी से बचना है तो जान लें कारण

दिल्ली के लिए 23 से 26 जनवरी तक रेलवे पार्सल बुकिंग पर अस्थायी रोक, फोटो मेटा एआइ
Railways banned parcel bookings for Delhi : जयपुर। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 23 से 26 जनवरी तक चार दिन की अस्थायी रोक लगाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के रेल मंडलों और कोटा मंडल समेत सभी संबंधित रेल मंडलों पर आदेश समान रूप से लागू रहेगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार आगामी 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों- नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला एवं आदर्श नगर दिल्ली के लिए सभी प्रकार के पार्सलों के लेन-देन पर अस्थाई प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में पार्सल गोदामों का संचालन तथा रेलवे पार्सल पैकेजिंग से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके अंतर्गत सभी स्टेशनों पर लीज पर दिए गए एसएलआर, एजीसी एवं वीपीएस के माध्यम से होने वाले अंदर एवं बाहर के समस्त पार्सल ट्रैफिक पर भी रोक रहेगी। यात्री कोचों में यात्रियों को केवल व्यक्तिगत उपयोग का सामान ही ले जाने की अनुमति होगी।
कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह आदेश देश के सभी रेल मंडलों एवं क्षेत्रीय जोनों से दिल्ली क्षेत्र में रुकने वाली ट्रेनों की लोडिंग एवं अनलोडिंग गतिविधियों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में सभी यात्री ट्रेनों में सुरक्षा कारणों से संदिग्ध लगैज और यात्रियों की निगरानी बढ़ाई गई है। मुख्य स्टेशनों पर डॉग स्क्वायड को भी ट्रेनों में निगरानी के लिए तैनात किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से ट्रेन में किसी भी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर रेलवे प्रशासन को सूचना देने की अपील भी की है।
