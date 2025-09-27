अजमेर: इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल, प्राचार्य का पुतला जलाकर निलंबन मांग, दी चेतावनी

Ajmer Student Protest: अजमेर शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही और कॉलेज प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के मेन गेट को बंद करके टायर और प्राचार्य का पुतला जलाया जिससे कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया।
युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि 'यह आंदोलन छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है।' उन्होंने आरोप लगाया कि 'कॉलेज प्राचार्य लगातार मामलों की अनदेखी कर रहे हैं जिससे माहौल दिन-ब-दिन बिगड़ता जा रहा है। हम सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे।”
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉलेज में पहले भी कई बार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं हुई हैं कभी हॉस्टल में तो कभी कॉलेज परिसर में। हाल ही में भी एक छात्रा के साथ गंभीर घटना हुई जिसकी जानकारी के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
युवाओं ने प्राचार्य को मुख्य दोषी बताते हुए कहा कि उनकी लापरवाही से ही कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है।
शहर सचिव सागर मीणा ने घटना की जांच जिला कलक्टर कार्यालय के अधिकारियों से कराने और प्राचार्य को तुरंत निलंबित करने की मांग की।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द नया प्राचार्य नियुक्त नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और कॉलेज को पूरी तरह से बंद करवा दिया जाएगा।
इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रमुख रूप से:
लोकेश शर्मा, सागर मीणा, अकबर हुसैन, शोएब अख्तर, प्रिंस प्रजापत, अकबर काठात, विशाल टाटीवा, फारूक खान, शब्बीर चीता, रजनीश गुर्जर, इलियास खान, ओमेश पंवार, सद्दाम खान, मोहम्मद असलम, चेतन पिंगोलिया, गर्व दत्त, मुनींद्र मीणा, तिपाशा खींची, आमीन मोहम्मद, सलमान चीता, अली नासिर, यश बुंदेल, प्रशांत कुमार, इरफान खान, राजेश गुर्जर, शिवराज गुर्जर, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे।