50 साल के पिता ने 14 साल के बच्ची के साथ किया रेप; कोर्ट ने क्या सजा सुनाई?

मामला अक्टूबर 2024 का है। लड़की की मां ने 31 अक्टूबर 2024 को अपनी बेटी को बाथरूम में रोते देखा। जिसके बाद लड़की ने खुलासा किया कि उसका सौतेला पिता 2 महीने से उसके साथ रेप कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि उसका सौतेला पिता उसे बुखार की दवा खाने के लिए मजबूर करता था। जो असल में बेहोश करने वाली दवाएं थीं। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी पिता ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने कभी किसी को बताया तो वह उसे और उसकी मां को जान से मार देगा।