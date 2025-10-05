पति ने पत्नी की हत्या कर पुलिस को दी जानकारी, किया गुमराह, 17 साल पहले लाया था बंगाल से

Aligarh crime news अलीगढ़ पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है।‌शादी के 17 साल बाद पति ने पत्नी की इसलिए हत्या कर दी कि उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पत्नी की हत्या की जानकारी काम से लौटकर आने के बाद पति ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टूटी हुई चूड़ी बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना बताया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है। घटना गंगीरी थाना क्षेत्र की है।