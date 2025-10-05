Patrika LogoSwitch to English

अलीगढ़

पति ने पत्नी की हत्या कर पुलिस को दी जानकारी, किया गुमराह, 17 साल पहले लाया था बंगाल से

Aligarh crime news अलीगढ़ में पति ने पत्नी की इसलिए हत्या कर दी कि 17 साल में उसे बच्चा नहीं हुआ था। जबकि मृतक पत्नी को वह पश्चिम बंगाल से लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

अलीगढ़

Narendra Awasthi

Oct 05, 2025

Aligarh crime news अलीगढ़ पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है।‌शादी के 17 साल बाद पति ने पत्नी की इसलिए हत्या कर दी कि उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पत्नी की हत्या की जानकारी काम से लौटकर आने के बाद पति ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टूटी हुई चूड़ी बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना बताया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है। घटना गंगीरी थाना क्षेत्र की है।

पत्नी की हत्या कर पुलिस को दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दभोरा गांव निवासी 45 वर्षीय राज रोशनी की 28 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी पुलिस को राजरोशनी के पति किशनपाल ने शाम को उस समय दी। जब वह काम से लौटकर वापस अपने घर आया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गंगीरी थाना पुलिस में घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

पुलिस को किया गुमराह

क्षेत्राधिकारी छर्रा धनंजय ने बताया कि जांच में जानकारी हुई कि पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। किशनपाल पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह कर रहा था। सख्ती से पूछताछ में दौरान उसने हत्या करना कबूल किया। कृष्णपाल ने बताया कि राज रोशनी से उसने 17 साल पहले शादी की थी। जिसे पश्चिम बंगाल से लेकर के आया था। लेकिन कोई बच्चा ना होने के कारण अक्सर विवाद बना रहता था। गुस्से में उसने रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रस्सी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने भिलावली मोड़ से कृष्णपाल को गिरफ्तार किया है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / पति ने पत्नी की हत्या कर पुलिस को दी जानकारी, किया गुमराह, 17 साल पहले लाया था बंगाल से

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

