मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 10 से 16 अगस्त तक इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश

Weather Forecast: देश में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिनों में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी से अति भारी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त को यूपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली,हरियाणा समेत अलग-अलग समय पर जोरदार बारिश होगी। इस दौरान 50 से 60 की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। भारी बारिश की वजह एक साथ कई मौसम प्रणालियां का सक्रिय होना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में अगले एक हफ्ते तक बारिश (Very Heavy rain) का दौर जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव होने की वजह से कहीं भारी से अति भारी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन रहा है। इसका असर यूपी पर पड़ेगा।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड (Hill Station Weather ) में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 10 से 14 अगस्त तक भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। यहां 10 से 15 अगस्त के बीच जोरदार बारिश हो सकती है।
बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी बारिश (Rain Alert) का अलर्ट है। यहां 12, से 13 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कहीं-कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, असम और मेघालय में 10 से 15, जम्मू-कश्मीर में 13 से 15, अरुणाचल प्रदेश में 11 और 12, तेलंगाना में 13 से 15 अगस्त के बीच भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश की चेतावनी जारी की गई है।