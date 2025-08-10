10 अगस्त 2025,

रविवार

अलीगढ़

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 10 से 16 अगस्त तक इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश

Weather Forecast: अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली-एनसीआर में समेत कई शहरों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है।  

अलीगढ़

Aman Pandey

Aug 10, 2025

बारिश की प्रतीकात्मक तस्वीर। PC: IANS

Weather Forecast: देश में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिनों में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी से अति भारी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त को यूपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली,हरियाणा समेत अलग-अलग समय पर जोरदार बारिश होगी। इस दौरान 50 से 60 की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। भारी बारिश की वजह एक साथ कई मौसम प्रणालियां का सक्रिय होना है।

यूपी में अगले हफ्ते तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में अगले एक हफ्ते तक बारिश (Very Heavy rain) का दौर जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव होने की वजह से कहीं भारी से अति भारी तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बन रहा है। इसका असर यूपी पर पड़ेगा।

उत्तराखंड में 10 से 14 तक भारी बारिश

मौसम विभाग ने उत्तराखंड (Hill Station Weather ) में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 10 से 14 अगस्त तक भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। यहां 10 से 15 अगस्त के बीच जोरदार बारिश हो सकती है।

बिहार और झारखंड में कब होगी बारिश

बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी बारिश (Rain Alert) का अलर्ट है। यहां 12, से 13 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कहीं-कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है।

जानें 5 दिनों के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, असम और मेघालय में 10 से 15, जम्मू-कश्मीर में 13 से 15, अरुणाचल प्रदेश में 11 और 12, तेलंगाना में 13 से 15 अगस्त के बीच भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Published on:

10 Aug 2025 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 10 से 16 अगस्त तक इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश

