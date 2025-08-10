मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 10 से 16 अगस्त तक इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश

Weather Forecast: देश में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिनों में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी से अति भारी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अगस्त को यूपी, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली,हरियाणा समेत अलग-अलग समय पर जोरदार बारिश होगी। इस दौरान 50 से 60 की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। भारी बारिश की वजह एक साथ कई मौसम प्रणालियां का सक्रिय होना है।