मूसलाधार बारिश का अलर्ट: अगले 7 दिन भारी से बहुत भारी बारिश, इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी

31 अगस्त का मौसम: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, पूर्वी यूपी में हल्की बारिश।

1 सितंबर का मौसम: सबसे खतरनाक दिन। लगभग सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात।

2 सितंबर का मौसम: प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना।

3-4 सितंबर का मौसम: कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश।

5 सितंबर का मौसम: पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश।

