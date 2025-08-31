Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलीगढ़

मूसलाधार बारिश का अलर्ट: अगले 7 दिन भारी से बहुत भारी बारिश, इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी

Weather Update: उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। 1 सितंबर को सबसे खतरनाक दिन, IMD ने वज्रपात और बाढ़ का खतरा जताया। जानें जिला-वार बारिश का पूरा पूर्वानुमान।

अलीगढ़

Aman Pandey

Aug 31, 2025

UP Weather Alert 2025, यूपी बारिश अलर्ट, Uttar Pradesh Heavy Rainfall, IMD Rainfall Alert UP, यूपी में भारी बारिश, UP में वज्रपात का खतरा, उत्तर प्रदेश मौसम पूर्वानुमान, UP 7 Days Weather Forecast, यूपी बारिश का हाल, Uttar Pradesh Monsoon Update 2025, लखनऊ मौसम अलर्ट, कानपुर बारिश अपडेट, वाराणसी Weather Report, यूपी मानसून 2025, Heavy Rain in Western UP, Heavy Rain in Eastern UP, Uttar Pradesh Flood Alert, यूपी किसान मौसम चेतावनी, UP Weather News Today, IMD UP Rainfall,weather forecast,weather, rain, rain alert, rainfal alert, IMD Weather aler,
weather alert

Weather Update: उत्तर प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग (IMD) ने 31 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। 1 सितंबर को हालात सबसे ज्यादा खतरनाक रहेंगे जब लगभग पूरे प्रदेश में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा रहेगा।

अगले 7 दिन का बारिश का हाल

31 अगस्त का मौसम: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, पूर्वी यूपी में हल्की बारिश।
1 सितंबर का मौसम: सबसे खतरनाक दिन। लगभग सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात।
2 सितंबर का मौसम: प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना।
3-4 सितंबर का मौसम: कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश।
5 सितंबर का मौसम: पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश।

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे आफत की बारिश, 23 जिलों में ‘भारी बरसात’ की चेतावनी
भोपाल
monsoon alert heavy rain warning 23 districts mp weather update (Patrika.com)

31 अगस्त का Weather

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश का का पूर्वानुमान जारी किया है ।

1 सितंबर को इन जिलों में IMD Alert

मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है । इसके अलावा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, बहराइच, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अमेठी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और झांसी में भारी बारिश का अलर्ट है।

2 सितंबर को इन जिलों में Heavy Rai

लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी में बारिश की संभावना है।

3-4 सितंबर को इन जिलों में Rain Alert

लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, झांसी, गाजियाबाद में हल्की से मध्यम बारिश होगी।

5 सितंबर को इन जिलों में बारिश

पश्चिमी यूपी के कुछ जिले (मेरठ, बागपत, अलीगढ़) और पूर्वी यूपी के कुछ जिले (गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़) में बारिश होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2025 02:45 pm

Published on:

31 Aug 2025 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / मूसलाधार बारिश का अलर्ट: अगले 7 दिन भारी से बहुत भारी बारिश, इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.