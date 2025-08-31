मूसलाधार बारिश का अलर्ट: अगले 7 दिन भारी से बहुत भारी बारिश, इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी

Weather Update: उत्तर प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग (IMD) ने 31 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। 1 सितंबर को हालात सबसे ज्यादा खतरनाक रहेंगे जब लगभग पूरे प्रदेश में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा रहेगा।
31 अगस्त का मौसम: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, पूर्वी यूपी में हल्की बारिश।
1 सितंबर का मौसम: सबसे खतरनाक दिन। लगभग सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात।
2 सितंबर का मौसम: प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना।
3-4 सितंबर का मौसम: कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश।
5 सितंबर का मौसम: पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश।
मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, झांसी और ललितपुर में भारी बारिश का का पूर्वानुमान जारी किया है ।
मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है । इसके अलावा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, बहराइच, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अमेठी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा और झांसी में भारी बारिश का अलर्ट है।
लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी में बारिश की संभावना है।
लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, झांसी, गाजियाबाद में हल्की से मध्यम बारिश होगी।
पश्चिमी यूपी के कुछ जिले (मेरठ, बागपत, अलीगढ़) और पूर्वी यूपी के कुछ जिले (गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़) में बारिश होगी।