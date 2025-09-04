पति ने उकसाया तो 2 मंजिल से पत्नी ने लगा दी छलांग; क्या है रूह कंपा देने वाला पूरा मामला

पुलिस को दी गई शिकायत में अर्चना के भाई अंकित ने भी आरोप लगाया है कि सोनू का भाई प्रमोद अर्चना का यौन उत्पीड़न कर रहा था। जब उसने सोनू और उसकी मां नेहनी देवी से शिकायत की तो उन्होंने बात को टाल दिया। अर्चना के भाई ने शिकायत में कहा है, "1 सितंबर को मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। मेरी बहन को छत से कूदने के लिए उकसाया । एक पड़ोसी ने वीडियो बनाकर हमें भेज दिया। मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसे बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया। उसे गंभीर चोटें आई हैं।"