अलीगढ़

पति ने उकसाया तो 2 मंजिल से पत्नी ने लगा दी छलांग; क्या है रूह कंपा देने वाला पूरा मामला

UP Crime: पति के उकसाने पर महिला ने दो मंजिल से छलांग लगा दी। इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानिए पूरा मामला क्या है?

अलीगढ़

Harshul Mehra

Sep 04, 2025

अलीगढ़ में महिला ने 2 मंजिल से लगा दी छलांग। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस खौफनाक वीडियो में पति बार-बार महिला को कूदने के लिए उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। पति के उकसाने पर पत्नी दो मंजिला छत से छलांग लगा देती है।

दहेज के लिए अलीगढ़ में महिला को किया गया प्रताड़ित

महिला का नाम अर्चना बताया जा रहा है। उसकी शादी 6 साल पहले सोनू से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। अर्चना के परिवार का कहना है कि उन्होंने शादी पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन अर्चना के ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि उसका परिवार 5 लाख रुपये और एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल भी दहेज में दे। अर्चना के परिवार का कहना है कि दहेज की इस मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

महिला के छत से कूदने का वीडियो वायरल

पुलिस को दी गई शिकायत में अर्चना के भाई अंकित ने भी आरोप लगाया है कि सोनू का भाई प्रमोद अर्चना का यौन उत्पीड़न कर रहा था। जब उसने सोनू और उसकी मां नेहनी देवी से शिकायत की तो उन्होंने बात को टाल दिया। अर्चना के भाई ने शिकायत में कहा है, "1 सितंबर को मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। मेरी बहन को छत से कूदने के लिए उकसाया । एक पड़ोसी ने वीडियो बनाकर हमें भेज दिया। मेरी बहन के ससुराल वालों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसे बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया। उसे गंभीर चोटें आई हैं।"

महिला को करवाया गया अस्पताल में भर्ती

पुलिस के मुताबिक घटना गोंडा क्षेत्र के डकौली गांव की है। क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने कहा, "पति के कहने पर महिला छत से कूद गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। महिला का बयान दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है।"

Published on:

04 Sept 2025 06:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / पति ने उकसाया तो 2 मंजिल से पत्नी ने लगा दी छलांग; क्या है रूह कंपा देने वाला पूरा मामला

