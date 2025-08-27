बारिश के मौसम में बच्चों की तिरपाल तले पढ़ाई, मिड-डे मील में मिले कीड़े!

हालात ऐसे हैं कि शिक्षक व बच्चे खुले मैदान में तिरपाल तानकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात हो या तेज धूप, बच्चों को जमीन पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ रही है। यह तस्वीर न सिर्फ सरकारी योजनाओं बल्कि शिक्षा विभाग के दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी अंचलों के बच्चे सुरक्षित और पुख्ता भवन से वंचित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की लापरवाही और जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी साफ झलकती है। कलेक्टर के आदेश भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। (mp news)