Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलीराजपुर

बारिश के मौसम में बच्चों की तिरपाल तले पढ़ाई, मिड-डे मील में मिले कीड़े!

MP News: शिक्षा का अधिकार और करोड़ों का बजट, लेकिन हालात शर्मनाक है। कहीं बारिश में तिरपाल तले बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है तो कहीं मिड-डे मील में कीड़े मिल रहे है।

अलीराजपुर

Akash Dewani

Aug 27, 2025

school children study under tarpaulin worms in midday meal alirajpur mp news
school children study under tarpaulin worms in midday meal alirajpur (Patrika.com)

worms in midday meal: आदिवासी बाहुल्य आलीराजपुर जिले में शिक्षा का अधिकार कानून और करोड़ों के बजट के बावजूद हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इसका ताजा उदाहरण जोबट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खाड़ा फलिया सिंधी से सामने आया है। यहां विद्यालय की हालत इतनी बदहाल है कि आज भी मासूम बच्चों को तिरपाल के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।

विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। दीवारों में दरारें चौड़ी हो चुकी हैं और छत कभी भी गिर सकती है। वहीँ, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कनिष्ठ प्राथमिक वि‌द्यालय कोरियापाहन में मंगलवार दोपहर मिड डे मील के खाने में कीड़े पाए जाने से हड़कंप मच गया। (mp news)

ये भी पढ़ें

28, 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी
भोपाल
27 august mp weather update heavy rain warning monsoon news

तिरपाल डालकर पढ़ने को मजबूर बच्चे

हालात ऐसे हैं कि शिक्षक व बच्चे खुले मैदान में तिरपाल तानकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात हो या तेज धूप, बच्चों को जमीन पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ रही है। यह तस्वीर न सिर्फ सरकारी योजनाओं बल्कि शिक्षा विभाग के दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी अंचलों के बच्चे सुरक्षित और पुख्ता भवन से वंचित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की लापरवाही और जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी साफ झलकती है। कलेक्टर के आदेश भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। (mp news)

मिड डे मील में मिले कीड़े

आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर कनिष्ठ प्राथमिक वि‌द्यालय कोरियापाहन में मंगलवार दोपहर मध्यान्ह भोजन (mid day meal) में कीड़े पाए जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही वि‌द्यालय में पदस्थ शिक्षिका ने तड़वी महिला स्वयं सहायता समूह की रसोइया को जमकर फटकार लगाई और आगे से सख्त चेतावनी दी।

ग्रामीणों और बच्चों का आरोप है कि समूह द्वारा पहले भी भोजन बनाने में लापरवाही बरती जाती रही है, जिसके चलते कई बार बच्चों को गंदा और अस्वच्छ भोजन मिल चुका है। बच्चों ने घटना की जानकारी अपने पालकों को दी, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम निधि मिश्रा ने तत्काल संज्ञान लिया और तहसीलदार जितेंद्र तोमर को जांच के निर्देश दिए। वि‌द्यालय में मौजूद शिक्षक ने बच्चों को वह भोजन नहीं खाने दिया और समूह से पुन: भोजन तैयार कराकर बच्चों को खिलाया।

ये भी पढ़ें

MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय
सतना
chitrakoot nagar parishad upgrade nagar palika mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Alirajpur / बारिश के मौसम में बच्चों की तिरपाल तले पढ़ाई, मिड-डे मील में मिले कीड़े!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.