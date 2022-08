Flood In Prayagraj: चारो तरफ पानी से घिरा प्रयागराज, दो दर्जन से अधिक गांव का संपर्क टूटा, चलने लगी नाव

उत्तराखंड में हुई तेज बारिश की वजह से बैराज बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि सोमवार को शाम तक जलस्तर में बढ़ोत्तरी होगी। गंगा-यमुना में जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। जिसकी वजह से दो दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है।

प्रयागराज: गंगा-यमुना का जलस्तर की रफ्तार में धीमी आई है, लेकिन सोमवार को देर रात तक जलस्तर में फिर से बढ़ोत्तरी होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश की वजह से बैराज बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि सोमवार को शाम तक जलस्तर में बढ़ोत्तरी होगी। गंगा-यमुना में जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। जिसकी वजह से दो दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। आवागमन करने के लिए गांव वाले लोग नाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में पानी घुसने से परिवार बाढ़ शिविर में ठिकाना बना लिया है। इसके साथ ही बाढ़ की स्थिति देखते हुए बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए बाढ़ क्षेत्रों में एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी है।

