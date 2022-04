UPPSC PCS Exam: नतीजों में बड़ी गड़बड़ी, कटऑफ से अधिक अंक पाने वालों का नहीं हुआ चयन, अभ्यर्थियों ने की कोर्ट से नियुक्ति की मांग

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की पीसीएस 2020 की भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस 2020 की भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है। भर्ती परीक्षा का प्राप्तांक व कटऑफ अंक जारी होने के बाद इसका खुलासा हुआ जिसका अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की है। अभ्यर्थियों ने कोर्ट से नियुक्ति दिलाने की मांग की है, जबकि आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों ने फॉर्म ठीक से नहीं भरा था। इसके चलते उनका चयन नहीं हो सका।

