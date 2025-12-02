Alwar News: मंगेतर से फोन पर 30 मिनट तक बात, फिर युवती ने उठाया खौफनाक कदम, 10 दिन बाद होने वाली थी शादी

मृतक सेजल के पिता देवेन्द्र विजय ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि रविवार को वह पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर गया था। इस बीच रात करीब साढ़े 11 से 12 बजे के बीच उसकी पत्नी ने फोन पर बेटी सेजल की तबीयत ज्यादा खराब होने की जानकारी देते हुए तुरंत अलवर आने के लिए कहा, लेकिन उसके अलवर पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी व पड़ोसी सेजल सामान्य अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।