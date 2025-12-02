Alwar News: मंगेतर से फोन पर 30 मिनट तक बात, फिर युवती ने उठाया खौफनाक कदम, 10 दिन बाद होने वाली थी शादी

अस्पताल में मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजन। फोटो: पत्रिका
अलवर। अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी से 10 दिन पहले फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सेजल विजय (27) पुत्री देवेन्द्र विजय काला कुआं की निवासी थी। जानकारी के अनुसार मृतक सेजल ने रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे अपने कमरे में पंखे से चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजन गंभीर हालत में बेटी को अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर गए। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद रात पौने दो बजे उसके शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया।
मृतक सेजल दो भाई-बहनों में बड़ी थी। उसने एलएलबी किया हुआ था। उसकी शादी 11 दिसंबर को भोपाल (मध्यप्रदेश) निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नमन विजय पुत्र राजेन्द्र विजय के साथ कोटा में होनी थी। जिसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन शादी से पहले ही सेजल ने आत्महत्या कर ली।
परिजनों ने बताया कि मृतक सेजल की फोन पर आखिरी बातचीत अपने मंगेतर नमन विजय के साथ करीब 30 मिनट तक हुई थी। उनका आरोप है कि बेटी सेजल का मंगेतर नमन और उसके परिजन दहेज के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके कारण परेशान होकर बेटी सेजल ने आत्महत्या कर ली।
मृतक सेजल के पिता देवेन्द्र विजय ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि रविवार को वह पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर गया था। इस बीच रात करीब साढ़े 11 से 12 बजे के बीच उसकी पत्नी ने फोन पर बेटी सेजल की तबीयत ज्यादा खराब होने की जानकारी देते हुए तुरंत अलवर आने के लिए कहा, लेकिन उसके अलवर पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी व पड़ोसी सेजल सामान्य अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
