Sariska Tiger Reserve: सरिस्का के जंगल में चल रहे 100 होटल-रिसॉर्ट, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 23 सिफारिशें धरी की धरी

अलवर। सरिस्का की जमीन पर चल रहे होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट को बंद कराने के लिए प्रशासन के पास महज तीन माह का समय है। प्रशासन ने अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। सरिस्का बफर व राजस्व बफर एरिया में बने इन होटलों का सर्वे करीब एक साल पहले करवाया जा चुका है। अब केवल प्रशासन को एक्शन लेने की देरी है। हाल ही में पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री संजय शर्मा भी प्रशासन को कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे चुके हैं।