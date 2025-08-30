Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Sariska Tiger Reserve: सरिस्का के जंगल में चल रहे 100 होटल-रिसॉर्ट, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 23 सिफारिशें धरी की धरी

सरिस्का के जंगलों में 100 से अधिक होटल-रिसॉर्ट संचालित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सीईसी की 23 सिफारिशों पर अमल नहीं हो पा रहा है। एक साल की मोहलत भी खत्म होने को है।

अलवर

Kamal Mishra

Aug 30, 2025

Sariska Tiger Reserve
सरिस्का टाइगर रिजर्व (फोटो-पत्रिका)

अलवर। सरिस्का की जमीन पर चल रहे होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट को बंद कराने के लिए प्रशासन के पास महज तीन माह का समय है। प्रशासन ने अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। सरिस्का बफर व राजस्व बफर एरिया में बने इन होटलों का सर्वे करीब एक साल पहले करवाया जा चुका है। अब केवल प्रशासन को एक्शन लेने की देरी है। हाल ही में पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री संजय शर्मा भी प्रशासन को कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे चुके हैं।

सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने एक साल पहले सरिस्का का भ्रमण करके यहां की बेहतरी के लिए रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट की 23 सिफारिशों पर काम करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने शपथ पत्र देकर इन सभी कार्यों के लिए एक साल का समय कोर्ट से मांगा था। यह समय नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: टूरिस्ट सीजन में 1 लाख से ज्यादा नए स्टाफ की भर्ती, 28% बढ़ गए पर्यटक, इस साल राजस्थान में आ सकते हैं इतने करोड़ टूरिस्ट
जयपुर
image

सरकारी होटल-रिसॉर्ट का करा चुकी है सर्वे

इन्हीं सिफारिशों के तहत जिला प्रशासन को सरिस्का बफर, राजस्व बफर व सीटीएच से एक किलोमीटर के दायरे में बने प्रतिष्ठानों पर एक्शन लेना था। सीईसी को भ्रमण के दौरान जंगल की जमीन पर यह प्रतिष्ठान चलते मिले थे। पूर्व में प्रशासन ने इन प्रतिष्ठानों का सर्वे कराया था, जो टहला, सिलीसेढ़, अजबगढ़ में संचालित हैं।

इन सिफारिशों पर काम नहीं हुआ पूरा

  • सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नहीं हो पाया।
  • गांवों का विस्थापन पूरा नहीं हो पाया।
  • ग्रामीणों के परिचय पत्र तैयार नहीं किए गए।
  • बाघों की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड की संख्या में इजाफा नहीं हो पाया।
  • चलते मिले प्रतिष्ठान

गांवों का विस्थापन प्रक्रियाधीन

जंगल की जमीन पर कॉमर्शियल प्रतिष्ठान नहीं हैं। राजस्व बफर एरिया में प्रशासन कार्रवाई करता है। कोर्ट के आदेशों पर तेजी से काम चल रहा है। गांवों का विस्थापन प्रक्रियाधीन है। जमीन प्रशासन मुहैया कराएगा। ईवी बसों के संचालन के लिए रोडवेज को टेंडर करने को पत्र लिखा है। -संग्राम सिंह कटियार, क्षेत्रीय निदेशक, सरिस्का

ये भी पढ़ें

Rajasthan: नीमराणा में भी बसता है जापान… पीएम मोदी के दौरे से बढ़ी निवेश की उम्मीदें
जयपुर
Japanese Industrial Zone Neemrana

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 10:07 am

Published on:

30 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Sariska Tiger Reserve: सरिस्का के जंगल में चल रहे 100 होटल-रिसॉर्ट, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 23 सिफारिशें धरी की धरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.