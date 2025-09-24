Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर सरस डेयरी में 182 मतदाता चुनेंगे 12 निदेशक, मतदाता सूची जारी

Alwar Saras Dairy अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) में निदेशक पद के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदाता सूची जारी हो गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 24, 2025

Alwar Saras Dairy अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) में निदेशक पद के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदाता सूची जारी हो गई। इसमें कुल 182 मतदाता शामिल हैं। ये मतदाता 12 निदेशक पदों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची पर आपत्तियों के लिए सात दिन का समय निर्धारित किया है।

29 सितंबर को प्राप्त आक्षेपों की सुनवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन, जांच, नाम वापसी और उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन होगा। इस बार चुनावी मुकाबला रोचक रहने की संभावना है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं।

गौरतलब है कि 19 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी दल के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी को चुनाव स्थगित करना पड़ा था। लेकिन इस बार नामांकन की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है। निदेशक पद के लिए एक अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नामांकन दाखिल होंगे और नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन होगा।

इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच दोपहर 2 बजे से शुरू और वैध पत्रों की सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक उम्मीदवारों की नाम वापसी होगी। निर्विरोध निर्वाचन नहीं होने की दशा में मतदान 7 अक्टूबर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होंगे और परिणाम जारी होंगे।

Published on:

24 Sept 2025 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर सरस डेयरी में 182 मतदाता चुनेंगे 12 निदेशक, मतदाता सूची जारी

