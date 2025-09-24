अलवर सरस डेयरी में 182 मतदाता चुनेंगे 12 निदेशक, मतदाता सूची जारी

गौरतलब है कि 19 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी दल के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी को चुनाव स्थगित करना पड़ा था। लेकिन इस बार नामांकन की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है। निदेशक पद के लिए एक अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नामांकन दाखिल होंगे और नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन होगा।