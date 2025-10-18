धनतेरस पर 221 गरीब परिवारों को मिला पक्के घर का तोहफा

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व आवास विहीन परिवारों को पक्की छत देकर ‘पहली दिवाली हमारे साथ अभियान’ मनाने की अभिनव पहल जिले की सभी पंचायत समितियों में चलाई गई जिसके तहत जिले के 221 परिवारों का आज पक्के घर का सपना पूरा हुआ। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि नव गृह प्रवेश के अवसर पर दीपोत्सव मनाया गया।