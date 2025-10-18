धनतेरस पर 221 गरीब परिवारों को मिला पक्के घर का तोहफा

लाभार्थी का नए घर में प्रवेश
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला द्वारा अभिनव पहल करते हुए ‘पहली दिवाली हमारे साथ अभियान’ के तहत जिले की सभी पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन व कच्चे घर वाले परिवारों के 221 लाभार्थियों के पक्की छत के सपने को पूरा करते हुए धनतेरस के पावन पर्व पर परिवार की महिलाओं से नए घर का फीता कटवाकर मंगल प्रवेश कराया गया।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व आवास विहीन परिवारों को पक्की छत देकर ‘पहली दिवाली हमारे साथ अभियान’ मनाने की अभिनव पहल जिले की सभी पंचायत समितियों में चलाई गई जिसके तहत जिले के 221 परिवारों का आज पक्के घर का सपना पूरा हुआ। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि नव गृह प्रवेश के अवसर पर दीपोत्सव मनाया गया।
इनमें गोविंदगढ़ ब्लॉक में 30, कठूमर ब्लॉक में 30, लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में 24, मालाखेड़ा ब्लॉक में 15, रैणी ब्लॉक में 25, राजगढ़ ब्लाक में 51, रामगढ़ ब्लॉक में 21, थानागाजी ब्लॉक में 15 एवं उमरैण ब्लॉक में 10 शामिल है।
