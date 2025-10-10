225 साल से अब तक कई पड़ाव देखे, पर ग्राहकों का अटूट विश्वास

अमूमन आम दिनों में तो खरीदारों की यहां चहल-पहल देखने को मिलती ही है, लेकिन जैसे ही त्योहारी या शादी-समारोह का सीजन आता है तो ग्राहकों का जमघट सा लग जाता है। हर दुकान पर ग्राहकों की कतार नजर आती है। ऐसे अवसरों पर खरीदारी करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। यहां व्यापारी बताते हैं कि 225 वर्ष से भी अधिक पुराने इस बाजार ने कई पड़ाव देखे हैं। समय के साथ इसमें बदलाव के बाद भी ग्राहक यहीं आकर खरीदारी करने में विश्वास करते हैं। टीवी, फ्रिज, सहित कई बड़े आइटम ऑर्डर पर मंगाए जाते हैं। बाजार में सुबह 10 से रात करीब 9 बजे तक खरीदार उमड़ते हैं। 275 से ज्यादा दुकानें संचालित हैं।