अलवर

225 साल से अब तक कई पड़ाव देखे, पर ग्राहकों का अटूट विश्वास

हर का रोड नंबर दो बाजार मुख्य रूप से कांशीराम चौक से घंटाघर, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन रोड, स्कीम एक तक फैला हुआ है। यह शहर के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।

2 min read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 10, 2025

हर का रोड नंबर दो बाजार मुख्य रूप से कांशीराम चौक से घंटाघर, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन रोड, स्कीम एक तक फैला हुआ है। यह शहर के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यहां हर आइटम आसानी से ग्राहकों को मिल जाते हैं। बाजार करीब सवा दो सौ साल से संचालित है। यहां हर सामान की दुकानें हैं। कुछ प्रसिद्ध ज्वेलर्स की दुकानें भी हैं, जो अपनी विश्वसनीयता और बेहतरीन डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं।


यहां ग्राहकों को गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। बाजार में हर रेंज के आइटम मिलते हैं। त्योहारों के अलावा शादी-समारोह के सीजन में इस बाजार में काफी भीड़ देखने को मिलती है। ग्राहकों का भी कहना है कि यह उनके विश्वास का बाजार है। यहां अपनी जेब के मुताबिक हर आइटम मिल जाता है। दुकानदार भी ग्राहकों को भगवान मान उसके मान-सम्मान में कमी नहीं आने देते। परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार रखते हैं। कई आइटमों में छूट भी देते हैं। ग्राहक व दुकानदार के बीच मजबूत रिश्ता बना हुआ है। कई तो दशकों से एक ही दुकान से खरीदारी करते आ रहे हैं।

खरीदारों का लग जाता है जमघट

अमूमन आम दिनों में तो खरीदारों की यहां चहल-पहल देखने को मिलती ही है, लेकिन जैसे ही त्योहारी या शादी-समारोह का सीजन आता है तो ग्राहकों का जमघट सा लग जाता है। हर दुकान पर ग्राहकों की कतार नजर आती है। ऐसे अवसरों पर खरीदारी करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। यहां व्यापारी बताते हैं कि 225 वर्ष से भी अधिक पुराने इस बाजार ने कई पड़ाव देखे हैं। समय के साथ इसमें बदलाव के बाद भी ग्राहक यहीं आकर खरीदारी करने में विश्वास करते हैं। टीवी, फ्रिज, सहित कई बड़े आइटम ऑर्डर पर मंगाए जाते हैं। बाजार में सुबह 10 से रात करीब 9 बजे तक खरीदार उमड़ते हैं। 275 से ज्यादा दुकानें संचालित हैं।

मिल जाते हैं गुणवत्ता वाले हर आइटम

त्योहारी सीजन में हर आइटम की मांग बढ़ जाती है। लोग अपनी पसंद के अनुसार यहां सामान खरीदने आते हैं और उन्हें आसानी से गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल जाते हैं। जयपुर, दिल्ली या पड़ोसी राज्य हरियाणा से इलेक्ट्रिक या अन्य आइटम खरीद कर लाने के बजाय लोग स्थानीय दुकानों से ही खरीदारी अधिक करते हैं। यह अच्छा भी लगता है। यहां टीवी, मोबाइल, कूलर, पंखे, ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान इस बाजार में उपलब्ध है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी करते हैं।

Published on:

