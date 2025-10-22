Rajasthan: 5 साल के बच्चे को सांप ने डसा, मां ने समझा चूहे ने काट लिया; मातम में बदली दिवाली की खुशियां

Photo Source: AI
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में दीपावली के पावन पर्व पर जहां लोग खुशियां मना रहे थे। इसी बीच सर्पदंश से एक परिवार में मातम छा गया। दरअसल, चारपाई पर बिस्तरों के अंदर घुसकर बैठे सांप ने 5 वर्षीय बालक को डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
जमालपुर निवासी बंटी सिंह के 5 वर्षीय पुत्र को सोमवार रात करीब 1 बजे सांप ने डस लिया। बालक रोने लगा तो, उसकी मां ने समझा कोई चूहा काट गया, लेकिन जब बालक रोते हुए चुप नहीं हुआ तो घर के अन्य परिजनों को जानकारी दी।
इधर-उधर देखा तो सांप बिस्तरों में था। इससे सब लोग घबरा गए। सांप को देखते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। बालक को मालाखेड़ा अस्पताल ले गए, जहां से अलवर रेफर कर दिया। जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
इस हादसे से परिवार के लोग स्तब्ध है। मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
अलवर
राजस्थान न्यूज़
