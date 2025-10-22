Rajasthan: 5 साल के बच्चे को सांप ने डसा, मां ने समझा चूहे ने काट लिया; मातम में बदली दिवाली की खुशियां

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में दीपावली के पावन पर्व पर जहां लोग खुशियां मना रहे थे। इसी बीच सर्पदंश से एक परिवार में मातम छा गया। दरअसल, चारपाई पर बिस्तरों के अंदर घुसकर बैठे सांप ने 5 वर्षीय बालक को डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।