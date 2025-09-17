गुरु नानक वृक्षा वाटिका में 500 पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ आह्वान को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक वृक्षा वाटिका में पौधरोपण किया।
इस अवसर पर दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में 500 पौधे लगाए गए और आमजन से भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक है।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कि प्रधानमंत्री का यह अभियान प्रकृति से जुड़ाव और माता-पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक अनोखा प्रयास है। सभी से अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लेने की अपील भी की गई।