गुरु नानक वृक्षा वाटिका में 500 पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

इस अवसर पर दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में 500 पौधे लगाए गए और आमजन से भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक है।