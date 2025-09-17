Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

गुरु नानक वृक्षा वाटिका में 500 पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 17, 2025

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ आह्वान को आगे बढ़ाते हुए गुरु नानक वृक्षा वाटिका में पौधरोपण किया।

इस अवसर पर दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में 500 पौधे लगाए गए और आमजन से भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि पेड़ लगाना केवल पर्यावरण संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक है।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि कि प्रधानमंत्री का यह अभियान प्रकृति से जुड़ाव और माता-पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक अनोखा प्रयास है। सभी से अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लेने की अपील भी की गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गुरु नानक वृक्षा वाटिका में 500 पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.