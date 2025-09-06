Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अलवर जिले में 76 साल में 55 एसपी: पहले थे सुलतान सिंह, कई SP बने चर्चा का विषय

अपराध के लिहाज से क्रिटिकल माने जाने वाले अलवर जिले में पुलिस कप्तानों का आना-जाना लगा रहता है। बीते 76 साल में 55 आईपीएस ने एसपी की कुर्सी पर बैठ कर जिले की कमान संभाली।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 06, 2025

अलवर के पहले एसपी सुलतान सिंह

अपराध के लिहाज से क्रिटिकल माने जाने वाले अलवर जिले में पुलिस कप्तानों का आना-जाना लगा रहता है। बीते 76 साल में 55 आईपीएस ने एसपी की कुर्सी पर बैठ कर जिले की कमान संभाली। अब इसे किस्मत कहें या सियासी दखल, इनमें किसी का कार्यकाल लबा तो किसी का छोटा रहा। कानून-व्यवस्था में चूक और सत्ता में बदलाव का असर भी इस पद पर दिखता रहा है। एक मई 1949 को सुलतान सिंह को जिले का पहला एसपी लगाया गया। जिनका कार्यकाल एक साल 11 महीने व 22 दिन का रहा। तीन एसपी ऐसे भी रहे, जिनका कार्यकाल केवल 6 से 15 दिन का रहा।

अलवर के पहले एसपी थे सुलतान सिंह

एक मई 1949 को सुलतान सिंह को जिले का पहला एसपी लगाया गया। जिनका कार्यकाल एक साल 11 महीने व 22 दिन का रहा।

अलवर जिले के पुलिस कप्तानों की कहानी: इनके नवाचारों की रही चर्चा

अलवर एसपी रहते हुए विकास कुमार ने कोबरा टीम की शुरुआत की। चुनिंदा पुलिसकर्मियों को आर्मी से तीन महीने की विशेष ट्रेनिंग दिलाई। इनकी वर्दी भी अलग निर्धारित की गई। बाद में इसे क्यूआरटी नाम दिया गया। वर्तमान में प्रदेश के हर जिले में क्यूआरटी काम कर रही है।

आईपीएस राहुल प्रकाश के कार्यकाल के दौरान गोतस्करों व अवैध शराब तस्करों सहित अन्य अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सुधार हुए।

आईपीएस संजीव नैन के करीब 10 महीने के कार्यकाल के दौरान साइबर अपराधियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। साइबर अपराधियों का गढ़ माने जाने वाले कई गांवों के लोगों ने साइबर अपराध से दूर रहने का संकल्प लिया।

अलवर जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की ओर से शुरू किए गए साइबर संग्राम अभियान के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराधों पर नियंत्रण के लिए अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं।

शान्तनु कुमार व मनोज भट्ट बने डीजीपी

प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक शान्तनु कुमार 22 अगस्त 1977 से 3 अगस्त 1979 तक अलवर एसपी रहे। पुलिस महानिदेशक के रूप में इनका कार्यकाल सबसे अधिक करीब तीन साल का रहा।
18 अप्रेल 1987 से 26 जुलाई 1989 तक अलवर एसपी रहे मनोज भट्ट भी पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं।
अलवर में एसपी रहे राजेश आर्य राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। वहीं, दिनेश एम.एन. व बीजू जॉर्ज जोसफ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तथा अजय पाल लांबा व विकास कुमार पुलिस महानिरीक्षक हैं। वर्तमान जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश भी अलवर एसपी रह चुके हैं।

अधिकांश एसपी का कार्यकाल कुछ माह से डेढ़ साल तक रहा

आईपीएस मनफूल सिंह पूनिया का कार्यकाल 15 से 30 सितंबर 1993 तक 15 दिन, दिनेश एम.एन. 9 अप्रेल से 22 अप्रेल 2007 तक 13 दिन और संतोष चालके का कार्यकाल 24 से 30 अप्रेल 2012 तक सबसे कम 6 दिन का रहा। जबकि राजेश आर्य सबसे लंबे समय तक 3 साल 2 महीने 11 दिन तक अलवर एसपी रहे। इससे पहले बहादुर सिंह का कार्यकाल भी तीन साल और तीन दिन का रहा।

आईपीएस आर्य 29 जनवरी 2004 से 8 अप्रेल 2007 तक और आईपीएस सिंह 12 मई 1953 से 15 मई 1956 तक अलवर एसपी के पद पर रहे। इसके अलावा तेजस्विनी गौतम अभी तक जिले की पहली महिला पुलिस कप्तान रही हैं। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2020 से 15 फरवरी 2023 तक 2 साल 7 महीने व 9 दिन का रहा। वहीं, अधिकांश पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल कुछ महीनों से लेकर एक से डेढ़ साल तक का रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 12:01 pm

Published on:

06 Sept 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर जिले में 76 साल में 55 एसपी: पहले थे सुलतान सिंह, कई SP बने चर्चा का विषय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट