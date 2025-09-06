अलवर जिले में 76 साल में 55 एसपी: पहले थे सुलतान सिंह, कई SP बने चर्चा का विषय

आईपीएस मनफूल सिंह पूनिया का कार्यकाल 15 से 30 सितंबर 1993 तक 15 दिन, दिनेश एम.एन. 9 अप्रेल से 22 अप्रेल 2007 तक 13 दिन और संतोष चालके का कार्यकाल 24 से 30 अप्रेल 2012 तक सबसे कम 6 दिन का रहा। जबकि राजेश आर्य सबसे लंबे समय तक 3 साल 2 महीने 11 दिन तक अलवर एसपी रहे। इससे पहले बहादुर सिंह का कार्यकाल भी तीन साल और तीन दिन का रहा।



आईपीएस आर्य 29 जनवरी 2004 से 8 अप्रेल 2007 तक और आईपीएस सिंह 12 मई 1953 से 15 मई 1956 तक अलवर एसपी के पद पर रहे। इसके अलावा तेजस्विनी गौतम अभी तक जिले की पहली महिला पुलिस कप्तान रही हैं। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2020 से 15 फरवरी 2023 तक 2 साल 7 महीने व 9 दिन का रहा। वहीं, अधिकांश पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल कुछ महीनों से लेकर एक से डेढ़ साल तक का रहा।