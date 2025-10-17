पागल कुत्ते का 6 साल के मासूम पर हमला, चेहरे और पैर पर आए 14 टांके



डॉक्टरों ने बच्चे के चेहरे और पैर पर कुल 14 टांके लगाए हैं। जानकारी के अनुसार तन्मय किराने की दुकान से सामान लेने घर के पास गया था। तभी रास्ते में पागल कुत्ते ने पहले पैर में काटा और फिर चेहरे पर झपट पड़ा। बच्चे की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े और कुत्ते को खदेड़कर मासूम को बचाया।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही सेकंड में कुत्ता बच्चे का चेहरा बुरी तरह नोच चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय पर लोग नहीं पहुंचते तो मासूम की जान पर बन सकती थी। हमले के बाद बच्चे के मुंह पर कई जगह काटने के निशान देखे जा सकते हैं। घटना के बाद पूरे गांव में कुत्ते के डर से दहशत का माहौल है।