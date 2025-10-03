रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो के नीचे आने से 6 वर्षीय बालक की मौत

गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मालपुर में रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो को बैक करते समय टायर के नीचे आने से 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। नसवारी चौकी प्रभारी संजय मीणा ने बताया कि मालपुर गांव में गुरुवार को 6 वर्षीय देवकरण पुत्र यादराम रावण दहन देखने गया था।



रावण दहन से कुछ दूरी पर डीजे खड़ा था। जैसे ही रावण दहन होना शुरू हुआ तो भीड़ छंटना शुरू हो गई। इस दौरान पास में खड़े डीजे को ऑपरेटर ने चालू कर दिया और तीन बालकों ने डांस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान देवकरण के टक्कर लगने के बाद वह टेम्पो के टायर के नीचे आ गया।