नीमराणा में भजन संध्या का हुआ आयोजन, राशि यादव ने बांधा समां

शिव हनुमान मंदिर कमेटी, नीमराणा की ओर से भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में राधा-कृष्ण और लड्डू गोपाल की आकर्षक झांकियां सजाई गईं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शाम होते ही भजन संध्या का आयोजन शुरू हुआ, जिसने वातावरण को भक्ति और आनंद से सराबोर कर दिया।
इस अवसर पर अलवर की ब्यूटी क्वीन, मिसेज इंडिया और बॉलीवुड अभिनेत्री राशि यादव ने मंच पर अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ प्रिंसराज (रोहतक-हरियाणा), धर्मवीर ब्रजवासी (भरतपुर) और लक्ष्मी गोला (पलवल) जैसे भजन गायकों ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर समां बांधा।
रातभर भजनों की गूंज मंदिर परिसर में बनी रही। भजनों पर भक्तगण झूमते और नाचते रहे। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु देर रात तक भजन संध्या का आनंद लेते रहे। मुण्डावर विधायक ललित यादव ने गायक कलाकारों का सम्मान कर हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से अवगत कराते हैं।