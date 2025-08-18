नीमराणा में भजन संध्या का हुआ आयोजन, राशि यादव ने बांधा समां

रातभर भजनों की गूंज मंदिर परिसर में बनी रही। भजनों पर भक्तगण झूमते और नाचते रहे। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु देर रात तक भजन संध्या का आनंद लेते रहे। मुण्डावर विधायक ललित यादव ने गायक कलाकारों का सम्मान कर हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से अवगत कराते हैं।