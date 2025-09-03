कठूमर में करंट की चपेट में आई गाय, मौके पर मौत

कठूमर उपखंड मुख्यालय पर बुधवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते बाईपास रोड पर नगरपालिका की रोड लाइट के खंभों में करंट दौड़ गया। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाय इसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नगरपालिका को दी। सूचना पर नगरपालिका टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मृत गाय को उठवाया। साथ ही विद्युत प्रवाह को बंद करवाकर खतरनाक स्थिति को नियंत्रित किया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि रोड लाइट खंभों की उचित देखरेख और समय पर मरम्मत नहीं होने से आए दिन ऐसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने नगरपालिका से मांग की है कि बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।