पहाड़ी पर लगी आग, वन विभाग व स्कूल स्टाफ की तत्परता से टला बड़ा हादसा

सकट क्षेत्र के ग्राम मोतीवाड़ा प्लांटेशन स्थित पहाड़ी पर अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और स्थानीय विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।



मौके पर वनपाल महेंद्र मीना व यशवंत सिंह, सहायक वनपाल राकेश यादव व दिलीप चौहान, वन रक्षक हरिश तिवाड़ी, पवन मीना और मनोहर लाल पांडे तत्काल पहुंचे। इनके साथ सुरक्षा गार्ड हरिसिंह, कैलाश, राजेश, राजू, दुर्गादान और जीतू ने भी आग बुझाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए आग को फैलने से रोक दिया। इस अभियान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोतीवाड़ा के स्टाफ और स्कूली बच्चों ने भी साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया।