20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

पहाड़ी पर लगी आग, वन विभाग व स्कूल स्टाफ की तत्परता से टला बड़ा हादसा

सकट क्षेत्र के ग्राम मोतीवाड़ा प्लांटेशन स्थित पहाड़ी पर अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और स्थानीय विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से समय रहते आग पर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 20, 2026

सकट क्षेत्र के ग्राम मोतीवाड़ा प्लांटेशन स्थित पहाड़ी पर अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और स्थानीय विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

मौके पर वनपाल महेंद्र मीना व यशवंत सिंह, सहायक वनपाल राकेश यादव व दिलीप चौहान, वन रक्षक हरिश तिवाड़ी, पवन मीना और मनोहर लाल पांडे तत्काल पहुंचे। इनके साथ सुरक्षा गार्ड हरिसिंह, कैलाश, राजेश, राजू, दुर्गादान और जीतू ने भी आग बुझाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए आग को फैलने से रोक दिया। इस अभियान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोतीवाड़ा के स्टाफ और स्कूली बच्चों ने भी साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया।


पहाड़ी पर आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और वन कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गए। सभी के संयुक्त प्रयासों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका। गनीमत रही कि आग समय रहते देख ली गई, अन्यथा पहाड़ी पर मौजूद वन संपदा और जीव-जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता था। वन विभाग ने इस सराहनीय कार्य के लिए विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पहाड़ी पर लगी आग, वन विभाग व स्कूल स्टाफ की तत्परता से टला बड़ा हादसा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Development: 28 करोड़ रुपए से बदलेगी अलवर की सूरत, 161 विकास कार्यों को हरी झंडी

Development work, development work in Alwar, Alwar development work, District Mineral Foundation Trust, District Mineral Foundation Trust Alwar, Alwar News, Rajasthan News, विकास कार्य, विकास कार्य इन अलवर, अलवर विकास कार्य, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास अलवर, अलवर न्यूज, राजस्थान न्यूज
अलवर

अरावली के संरक्षित क्षेत्र में 40 ट्यूबवेल प्रस्ताव का ग्रामीणों ने किया विरोध… पढ़े खबर…

अलवर

कप्तान छुट्टन लाल के नामकरण की मांग को लेकर धरना

अलवर

नीमराणा में नाले से युवक का शव बरामद, चार माह से था लापता

अलवर

घने कोहरा के कारण बहरोड़ में एनएच-48 पर ट्रेलर पलटा, 3 किमी लंबा जाम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.