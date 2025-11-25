अलवर कृषि उपज मंडी में साधु के वेश में ठगी, दो व्यापारियों से करीब 10 हजार रुपये उड़ाए

representative picture
अलवर कृषि उपज मंडी में साधु बनकर आए दो ठगों ने चालाकी से दो व्यापारियों से करीब 10 हजार रुपये ठग लिए। ठगों ने धार्मिक भ्रम और संकट से मुक्ति का झांसा देकर रकम हथिया ली। दाऊ दयाल वृद्धि चंद फर्म के मालिक नरेंद्र गोयल ने बताया कि ठग ने कहा कि उनके बेटे पर बड़ा संकट है, जिसे वह दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए जेब में मौजूद सभी रुपये दिखाने होंगे।
गोयल ने 500 रुपये निकाले, लेकिन ठग ने जेब में रखी पूरी रकम निकलवा ली और दावा किया कि वह एक भी रुपया नहीं लेगा। जैसे ही व्यापारी ने पैसे सौंपे, साधु ने पूरी रकम मुंह में डालकर पानी पिया और गायब कर दिया। जाते-जाते उसने कहा तुम्हारे बेटे का संकट मैंने पी लिया है। इसी तरह मित्तल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक ज्ञानचंद मित्तल भी ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि साधु बनकर आए ठगों ने पहले 10 रुपये मांगे और फिर उनके विवादित प्लॉट का मामला जल्द सुलझाने का दावा किया।
इसके बाद ठगों ने उनसे जेब में रखी पूरी रकम हाथ में रखने को कहा। मित्तल ने करीब ढाई हजार रुपये निकाले, जिन्हें ठग लेकर तुरंत चलते बने। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। दोनों व्यापारियों ने घटना के बाद ठगों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।
