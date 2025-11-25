अलवर कृषि उपज मंडी में साधु के वेश में ठगी, दो व्यापारियों से करीब 10 हजार रुपये उड़ाए

गोयल ने 500 रुपये निकाले, लेकिन ठग ने जेब में रखी पूरी रकम निकलवा ली और दावा किया कि वह एक भी रुपया नहीं लेगा। जैसे ही व्यापारी ने पैसे सौंपे, साधु ने पूरी रकम मुंह में डालकर पानी पिया और गायब कर दिया। जाते-जाते उसने कहा तुम्हारे बेटे का संकट मैंने पी लिया है। इसी तरह मित्तल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक ज्ञानचंद मित्तल भी ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि साधु बनकर आए ठगों ने पहले 10 रुपये मांगे और फिर उनके विवादित प्लॉट का मामला जल्द सुलझाने का दावा किया।