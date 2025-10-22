स्कूटी चलाना सीख रही लड़की, दीवार से टकराई…  CCTV में कैद हुआ दुर्घटना का वीडियो 

अलवर जिले के खेरली रेल गांव में मंगलवार को गांव में ही खाली खेत में स्कूटी चलाना सीख रही किशोरी हादसे में गंभीर घायल हो गई। रेस बढ़ने से उसकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और स्कूल की दीवार से टकरा गई। इससे वह कई फीट उछलकर दूर जा गिरी। घायल किशोरी रेशमा पुत्री चंद्रभान कोली निवासी खेरली रेल उम्र 16 वर्ष है। उसे गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया और जयपुर में इलाज चल रहा है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
रेशमा के पिता चंद्रभान कोली व प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नई स्कूटी की रेस बढ़ने से तेज रफ्तार स्कूटी पास ही में स्कूल की दीवार से टकरा गई और नीचे गिर गई। किशोरी भी उछल कर टंकी से जा भिड़ी। वह गंभीर घायल हो गई। उसके सिर में गहरी चोट आने पर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से जयपुर रेफर कर दिया। वहां इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
