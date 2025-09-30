Patrika LogoSwitch to English

अलवर

2 अक्टूबर को भरेगा विशाल दशहरा मेला, 41 फीट रावण का होगा दहन

अलावड़ा कस्बे में इस वर्ष भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। कस्बे में चल रही श्रीशिव राम कला मंच की 36वीं रामलीला इन दिनों रात्रि के समय रंगमंच पर जीवंत की जा रही है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 30, 2025

रावण, मेघनाथ व कुंभकरण का पुतले तैयार करते हुए (फोटो - पत्रिका)

अलवर अलावड़ा कस्बे में इस वर्ष भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। कस्बे में चल रही श्रीशिव राम कला मंच की 36वीं रामलीला इन दिनों रात्रि के समय रंगमंच पर जीवंत की जा रही है। विजयदशमी का मुख्य उत्सव 2 अक्टूबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित होगा।

रात्रि 7 बजे से शुरू होने वाले इस भव्य मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह करेंगे। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा 41 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन। इसके साथ ही 41-41 फीट ऊंचे कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले भी दहन किए जाएंगे।

डिजिटल तीरों से होगा राम-रावण युद्ध

इस बार भी रणभूमि में डिजिटल तीरों के माध्यम से भगवान राम और रावण का युद्ध मंचित किया जाएगा। इसके अलावा भव्य रथ यात्रा और सुंदर-सुंदर झांकियों के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक रंग बिखरे जाएंगे।

70 साल पुरानी परंपरा

रामलीला समिति के अध्यक्ष भवानी कालरा ने बताया कि यहां दशहरा पर्व पूरी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित होता है। न तो कलाकार बाहर से बुलाए जाते हैं और न ही पुतले बाहर से मंगाए जाते हैं। समिति के सदस्य और उनके परिवार ही रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार करते हैं। यह परंपरा पिछले 70 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है।

उन्होंने बताया कि यह उनकी चौथी पीढ़ी है, जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। दशहरे के अवसर पर आतिशबाजी के दौरान आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी का नजारा देखने के लिए लोग दूर-दराज से आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी अलवर जिले के अलावा आसपास की तहसीलों, गांवों और हरियाणा से करीब 20 हजार से अधिक लोग इस आयोजन को देखने पहुंचेंगे।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 2 अक्टूबर को भरेगा विशाल दशहरा मेला, 41 फीट रावण का होगा दहन

