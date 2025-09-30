2 अक्टूबर को भरेगा विशाल दशहरा मेला, 41 फीट रावण का होगा दहन

रामलीला समिति के अध्यक्ष भवानी कालरा ने बताया कि यहां दशहरा पर्व पूरी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से आयोजित होता है। न तो कलाकार बाहर से बुलाए जाते हैं और न ही पुतले बाहर से मंगाए जाते हैं। समिति के सदस्य और उनके परिवार ही रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले तैयार करते हैं। यह परंपरा पिछले 70 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है।



उन्होंने बताया कि यह उनकी चौथी पीढ़ी है, जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। दशहरे के अवसर पर आतिशबाजी के दौरान आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी का नजारा देखने के लिए लोग दूर-दराज से आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी अलवर जिले के अलावा आसपास की तहसीलों, गांवों और हरियाणा से करीब 20 हजार से अधिक लोग इस आयोजन को देखने पहुंचेंगे।