कुएं पर कपड़े धो रही युवती से दुष्कर्म किया, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

अलवर में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या-4 हिंमाकनी गौड़ ने कुएं पर कपड़े धो रही युवती से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये प्रतिकर राशि दिलवाने की भी अनुशंसा की है।