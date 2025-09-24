नीमराणा में कचरे के ढेर में लगी भीषण आग, रीको की लापरवाही पर उठे सवाल

आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास हड़कंप मच गया। पास स्थित पेट्रोल पंप और दुकानों के कर्मचारी एहतियातन बाहर निकल आए। इस बीच, टोरंटो गैस लाइन कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि जिस स्थान पर आग लगी



वहीं से औद्योगिक इकाइयों में सप्लाई की जाने वाली भूमिगत गैस लाइन गुजरती है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।