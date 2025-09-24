Patrika LogoSwitch to English

अलवर

नीमराणा में कचरे के ढेर में लगी भीषण आग, रीको की लापरवाही पर उठे सवाल

औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में बुधवार को दिल्ली-जयपुर हाइवे स्थित हीरो चौक के पास एक खाली पड़े रीको भूखंड में अचानक भीषण आग भड़क उठी।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 24, 2025

औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में बुधवार को दिल्ली-जयपुर हाइवे स्थित हीरो चौक के पास एक खाली पड़े रीको भूखंड में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने कचरे के ढेर, प्लास्टिक, झाड़ियों और घास को अपनी चपेट में ले लिया।

आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास हड़कंप मच गया। पास स्थित पेट्रोल पंप और दुकानों के कर्मचारी एहतियातन बाहर निकल आए। इस बीच, टोरंटो गैस लाइन कंपनी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि जिस स्थान पर आग लगी

वहीं से औद्योगिक इकाइयों में सप्लाई की जाने वाली भूमिगत गैस लाइन गुजरती है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नीमराणा में कचरे के ढेर में लगी भीषण आग, रीको की लापरवाही पर उठे सवाल

