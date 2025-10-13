अलवर में छह गांवों के विकास का बनेगा मास्टर प्लान, अब गांवों को मिलेगा शहर जैसा ढांचा

बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा, जिसमें सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के अब तक के संसाधनों का अध्ययन होगा और भविष्य में किन चीजों की जरूरत होगी, वह प्लान में शामिल किया जाएगा

रोजगार के अवसर कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय के जरिए आ सकते हैं। इसका भी अध्ययन होगा।

अभी तक ग्रामीण स्वच्छता अभियान यहां चालू था, लेकिन अब शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण में इनकी भूमिका होगी। ऐसे में सफाई व उससे जुड़ी सुविधाएं इन गांवों में देनी होंगी। घर-घर कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर संचालित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो और नजदीक हो। इसके लिए शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से अध्ययन करके स्वास्थ्य सेवाओं व स्कूल-कॉलेजों के विस्तार की योजना बनाएंगे।

इन एरिया में बाजारों का विकास किया जाना है। साथ ही सरकारी कार्यालय आदि की स्थापना करने पर भी विचार होगा।