पुलिसकर्मी ने ठेला संचालक को पीटा, बेटे ने बनाया वीडियो तो उसे मारा थप्पड़, हो गया बवाल

पुलिसकर्मी की ओर से ठेला संचालक और उसके बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Manish Chaturvedi

Oct 24, 2025

एआई से बनाई गई तस्वीर

एआई से बनाई गई तस्वीर

अलवर में पुलिसकर्मी की ओर से ठेला संचालक और उसके बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है। एएसआई ने ठेला संचालक के बेटे के थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लग गया। घटना का एक वीडियो भी शेयर हो रहा है। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। निजी बैंक के यूनिट हेड आकाश सैनी और उनके पिता ने एनईबी थाने के एएसआई पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है।

पीड़ित आकाश के पिता सत्यवीर ने बताया कि वे फास्ट-फूड का ठेला लगाते हैं, वे रात करीब 10 बजे सामान को समेटकर बेटे के साथ ठेला लेकर जाने वाले थे, तभी एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आया और बिना बताए गाली-गलौज की। एएसआई ने कहा कि कि यहां से ठेला हटाओ। हमने कहा कि जा ही रहे हैं, लेकिन एएसआई ने लगातार अपशब्द कहे।

सत्यवीर ने बताया कि जब उनका बेटा आकाश पुलिसकर्मी की हरकत का वीडियो बनाने लगा, तो वह भड़क गया और अचानक थप्पड़ और लात मारने लगा। मारपीट के दौरान आकाश के मुंह से खून निकल आया। इसी बीच थप्पड़ लगने के बाद आकाश ने भी गुस्से में गाली गलौज की। इसके बाद एएसआई आकाश को पकड़कर थाने ले गया और 151 में बंद कर दिया। जबकि देवी सहाय वहां हमें धमकाने के बहाने पैसा वसूलने आया था

आकाश ने कहा कि एएसआई शराब के नशे में था। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आ चुका है, जिसमें एएसआई द्वारा की गई मारपीट और बदसलूकी साफ नजर आ रही है।

फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लोगों में पुलिस की इस हरकत को लेकर गहरा आक्रोश है। वहीं मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है। ऐसे में अब मामले में पुलिस कार्रवाई होना माना जा रहा है।

Published on:

24 Oct 2025 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पुलिसकर्मी ने ठेला संचालक को पीटा, बेटे ने बनाया वीडियो तो उसे मारा थप्पड़, हो गया बवाल

