पुलिसकर्मी ने ठेला संचालक को पीटा, बेटे ने बनाया वीडियो तो उसे मारा थप्पड़, हो गया बवाल

अलवर में पुलिसकर्मी की ओर से ठेला संचालक और उसके बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है। एएसआई ने ठेला संचालक के बेटे के थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लग गया। घटना का एक वीडियो भी शेयर हो रहा है। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। निजी बैंक के यूनिट हेड आकाश सैनी और उनके पिता ने एनईबी थाने के एएसआई पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है।