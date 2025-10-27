सरिस्का में सड़क क्रॉस करती दिखी रस्टी स्पॉटेड दुर्लभ बिल्ली, यह होती है इसकी खासियत 

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। इसे बिल्ली प्रजाति के सबसे छोटे सदस्यों में से एक माना जाता है। हाल ही में थानागाजी के प्रतापगढ़ के पास नांगल बनी क्षेत्र में यह दुर्लभ बिल्ली पर्यटकों के कैमरे में कैद हुई है। इसका वीडियो सामने आया है, जो रोड क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। रस्टी स्पॉटेड कैट को आमतौर पर पॉकेट कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है। आकार में यह बहुत छोटी होती है। सामान्य घरेलू बिल्ली से इसका आकार काफी छोटा होता है।