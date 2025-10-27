Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सरिस्का में सड़क क्रॉस करती दिखी रस्टी स्पॉटेड दुर्लभ बिल्ली, यह होती है इसकी खासियत 

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। इसे बिल्ली प्रजाति के सबसे छोटे सदस्यों में से एक माना जाता है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 27, 2025

फाइल फोटो

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। इसे बिल्ली प्रजाति के सबसे छोटे सदस्यों में से एक माना जाता है। हाल ही में थानागाजी के प्रतापगढ़ के पास नांगल बनी क्षेत्र में यह दुर्लभ बिल्ली पर्यटकों के कैमरे में कैद हुई है। इसका वीडियो सामने आया है, जो रोड क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। रस्टी स्पॉटेड कैट को आमतौर पर पॉकेट कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाई जाती है। आकार में यह बहुत छोटी होती है। सामान्य घरेलू बिल्ली से इसका आकार काफी छोटा होता है।

सीनियर गाइड विजय सिंह कहते हैं कि सरिस्का में इस प्रजाति का दिखाई देना जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरिस्का का पारिस्थितिक तंत्र छोटे और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। हालांकि कुछ वर्ष पहले यह बिल्ली देखी गई थी।

वर्ष 2016 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (आईयूसीएन) ने रस्टी स्पॉटेड कैट को रेड लिस्ट में शामिल किया था। इसे कम संवेदनशील लेकिन घटती संख्या वाली प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है।

सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यू सहारण का कहना है इस बिल्ली के लिए सरिस्का का जंगल अनुकूल है। बिल्ली जंगल में है, लेकिन बहुत कम दिखाई देती है।

आखिरी बार पश्चिम बंगाल में देखी गई

पॉकेट बिल्ली की यह खूबियां
आकार में यह लगभग 35 से 48 सेंटीमीटर लंबी होती है।
वजन 1 से 1.6 किलोग्राम तक होता है।
यह मुख्यत: रात्रिचर प्राणी है और झाड़ियों व घास के बीच रहना पसंद करती है।
छोटी छिपकलियों, पक्षियों और चूहों का शिकार करती है।

भारत में इस बिल्ली की उपस्थिति गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में मिली है। जनवरी 2025 में यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगल में कैमरे में ट्रैप हुई थी। वर्ष 2016 में यह नेपाल के शुक्लाफांटा नेशनल पार्क में आखिरी बार देखी गई थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि दुनियाभर में इन बिल्लियों की संख्या 10 हजार से कम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का में सड़क क्रॉस करती दिखी रस्टी स्पॉटेड दुर्लभ बिल्ली, यह होती है इसकी खासियत 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज डूबते सूर्य को देंगे अर्घ्य, खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का उपवास

अलवर

आयुष्मान भारत योजना: ऐसे देखें ऑनलाइन अस्पतालों की लिस्ट और करें अपनी पात्रता की जांच

अलवर

Rajasthan News: सरिस्का- मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व से 18 गांवों का विस्थापन अटका, जंगल में बाघों और इंसानों के बीच टकराव की आहट

अलवर

बहरोड़ विधायक जसवंत यादव का वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप

अलवर

क्या आपकी बेटी मेकअप की ओर हो रही है आकर्षित? हो सकता है नुकसान, डॉक्टर्स ने दी माता-पिता को अहम सलाह

Makeup
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.