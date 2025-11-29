घर के बाहर साइकिल चला रहे दो साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत… 5 नवंबर को मनाया था जन्मदिन 

जहां तेज गति से आए ट्रैक्टर-ट्रॉली के ब्रेक नहीं लगने से सड़क के बिल्कुल किनारे पर खड़े बच्चे को टक्कर मार कर कुचल दिया। वहीं बच्चे का पिता ने दूर हटकर जान बचाई। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। वहीं बालक के पिता ने उसे तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया। बालक की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया।