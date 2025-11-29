घर के बाहर साइकिल चला रहे दो साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत… 5 नवंबर को मनाया था जन्मदिन 

मृतक बच्चे डेविड का फाइल फोटो
खेरली कस्बे के बायपास रोड पर स्थित सूर्य नगर कॉलोनी में घर के सामने साइकिल चला रहे 2 वर्षीय बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे बालक की मौत हो गई। बालक का 5 नवम्बर को ही दूसरा जन्मदिन मनाया गया था। जानकारी के अनुसार डेविड (02) पुत्र सुरेन्द्र कोली निवासी खेरली अपने पिता के साथ कॉलोनी की सड़क पर साइकिल चला रहा था।
जहां तेज गति से आए ट्रैक्टर-ट्रॉली के ब्रेक नहीं लगने से सड़क के बिल्कुल किनारे पर खड़े बच्चे को टक्कर मार कर कुचल दिया। वहीं बच्चे का पिता ने दूर हटकर जान बचाई। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। वहीं बालक के पिता ने उसे तुरंत उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को मोर्चरी में रखवाया। बालक की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया।
अस्पताल में बच्चे के परिजन रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बच्चे की माता बेहोश हो गई। इधर, पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाने पहुंचाया। संकरी रोड से निकल रहा था ट्रैक्टर: जहां यह दुर्घटना हुई है, वह कॉलोनी का बहुत छोटा रोड है। जहां ट्रैक्टर चालक की ओर से ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं होने के बाद भी ट्रॉली सहित तेज गति से चलाया जा रहा था।
जिसने माता- पिता के इकलौते मासूम बेटे की मौत हो गई। मृतक बच्चे का अभी पांच नवंबर को जन्मदिन मनाया गया था। मृतक बच्चे के पिता मजदूरी करते हैं, जो खंडहरनुमा दो कमरों में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। मामले में समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। हेड कांस्टेबल भूप सिंह ने बताया कि मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम शनिवार को कराया जाएगा
