शराब ठेके से 28 हजार रुपए पार कर ले गया युवक, घटना CCTV में कैद 

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बिजली घर चौराहा पर शराब के ठेके से दिनदहाड़े 28 हजार रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के समय ठेके पर कई लोग मौजूद थे, इसके बावजूद एक युवक बेखौफ होकर गल्ले से नकदी निकालकर फरार हो गया। पूरी घटना ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज भी सामने आया है।