6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

शराब ठेके से 28 हजार रुपए पार कर ले गया युवक, घटना CCTV में कैद 

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बिजली घर चौराहा पर शराब के ठेके से दिनदहाड़े 28 हजार रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 06, 2026

रुपए चोरी करता नजर आ रहा आरोपी

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बिजली घर चौराहा पर शराब के ठेके से दिनदहाड़े 28 हजार रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के समय ठेके पर कई लोग मौजूद थे, इसके बावजूद एक युवक बेखौफ होकर गल्ले से नकदी निकालकर फरार हो गया। पूरी घटना ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज भी सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में एक युवक दुकान के काउंटर के पास खड़ा दिखाई देता है और मौका देखकर गल्ले में हाथ डालकर रुपए निकाल लेता है। इसके बाद वह आराम से वहां से निकल जाता है। ठेके के सेल्समेन जवाहर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक की उम्र करीब 18 से 20 वर्ष के बीच है। गल्ले में रखे लगभग 28 हजार रुपए एक जगह रबर से बंधे हुए थे और उस समय गल्ला खुला हुआ था।

बाइक पर सवार होकर फरार

नकदी गायब होने का पता चलते ही आरोपी युवक का पीछा किया गया, लेकिन वह अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की भी जांच की जा रही है। मामले में जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / शराब ठेके से 28 हजार रुपए पार कर ले गया युवक, घटना CCTV में कैद 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: 4 बहनों के इकलौते भाई का शव देखकर मच गया कोहराम, 2 साल पहले हुई थी शादी, छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रोती रही पत्नी

Accident
अलवर

कोर्ट ने सुलझाया क्षेत्राधिकार का मामला, अब सदर थाना ने शुरू की जांच

अलवर

ग्राम उत्थान शिविर: किसानों और आमजन को मिल रहा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

अलवर

बहरोड़ में दर्दनाक हादसा: जर्जर भवनों के कागजी सर्वे पर सवाल…

अलवर

सिलीसेढ़ झील पर 7 फरवरी को होगा अलवर बर्ड फेस्टिवल, ये होगी ख़ास बात 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.