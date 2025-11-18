जमीनी विवाद में चली गोली, युवक की मौत; छह लोग घायल



सूचना मिलते ही नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस अस्पताल में भी सतर्कता के तौर पर तैनात है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मामले की छानबीन जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार विवाद जमीन को लेकर चल रहे झगड़े से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।