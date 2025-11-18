Patrika LogoSwitch to English

अलवर

जमीनी विवाद में चली गोली, युवक की मौत; छह लोग घायल

अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में लाठी-डंडों, फरसी और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 18, 2025

अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में लाठी-डंडों, फरसी और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान रफीक खान नामक युवक को सिर में गोली लग गई। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने वहां रफीक को मृत घोषित कर दिया।

फायरिंग और मारपीट की इस घटना में तीन महिलाओं सहित कुल छह लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नौगांवा अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है।


सूचना मिलते ही नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस अस्पताल में भी सतर्कता के तौर पर तैनात है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मामले की छानबीन जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार विवाद जमीन को लेकर चल रहे झगड़े से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जमीनी विवाद में चली गोली, युवक की मौत; छह लोग घायल

अलवर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

