अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: 12 हजार की रिश्वत लेते नगर पालिका का बाबू गिरफ्तार, सेवा शिविर में ले रहा था घूंस

एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी पत्नी के नाम पर रेबारपुरा मोहल्ले, धोला खोजा की कोठी, राजगढ़ में वर्ष 2020 में खरीदे गए 242 वर्गगज के प्लॉट का पट्टा जारी कराने के लिए नगर पालिका में फाइल लगाई गई थी। इसके लिए आवश्यक ₹75,978 की पट्टा राशि जमा करवाने के बावजूद संबंधित पट्टा जारी नहीं किया गया।