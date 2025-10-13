Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: 12 हजार की रिश्वत लेते नगर पालिका का बाबू गिरफ्तार, सेवा शिविर में ले रहा था घूंस

राजगढ़ नगर पालिका के एक बाबू को एसीबी ने 12 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। पट्टा जारी करने के नाम पर बाबू ने 15 हजार रुपए की डिमांड की थी।

less than 1 minute read

अलवर

image

Kamal Mishra

Oct 13, 2025

alwar

एसीबी की पकड़ में नगर पालिका राजगढ़ का बाबू (फोटो-पत्रिका)

अलवर। जिले के राजगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के राजस्व एवं भूमि शाखा प्रभारी सहायक कर्मचारी रामहेत बैरवा को 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी चौकी अलवर प्रथम की टीम ने की। बाबू को एसीबी ने शहरी सेवा शिविर से दबोचा है।

एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी पत्नी के नाम पर रेबारपुरा मोहल्ले, धोला खोजा की कोठी, राजगढ़ में वर्ष 2020 में खरीदे गए 242 वर्गगज के प्लॉट का पट्टा जारी कराने के लिए नगर पालिका में फाइल लगाई गई थी। इसके लिए आवश्यक ₹75,978 की पट्टा राशि जमा करवाने के बावजूद संबंधित पट्टा जारी नहीं किया गया।

3000 हजार पहले ले चुका था रिश्वत

जब शिकायतकर्ता ने इस संबंध में नगर पालिका के बाबू रामहेत बैरवा से संपर्क किया, तो उसने पट्टा जारी करने के लिए ₹10,000 और एक अन्य प्लॉट के कनवर्जन आदेश जारी करने के लिए ₹5,000 की रिश्वत मांगी। 10 अक्टूबर को आरोपी पहले ही ₹3,000 अग्रिम के रूप में ले चुका था।

12000 हजार लेते ही एसीबी ने दबोचा

सत्यापन के बाद आरोपी द्वारा शेष ₹12,000 रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इस पर एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की और आज 13 अक्टूबर को आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

अन्य कर्मचारियों की भी जांच

फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका राजगढ़ में हड़कंप मच गया है और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

नगर पालिका राजगढ़ के कर्मचारी को 12 हजार की रिश्वत लेते ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

अलवर

सरिस्का का नाम बदलकर भर्तृहरि अभ्यारण रखने की मांग पर ग्रामीणों का आंदोलन तेज

अलवर

संडे बाजार का लोगों को रहता है इंतजार

अलवर

जिला स्तरीय कृषि समिति की बैठक में लक्ष्यानुसार प्रगति के दिए निर्देश 

अलवर

राजस्थान: जासूस मंगत सिंह के मोबाइल ने उगले राज, पाकिस्तानी महिला के मिले दो नंबर

isi spy mangat singh
अलवर
