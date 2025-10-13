श्रीगंगानगर: दिनदहाड़े महिला के कान से झपटी सोने की बाली, बुरी तरह फटे कान… खून से लथपथ हुई महिला

महिला की बाली नोचता नकाबपोश (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। अबोहर में सोमवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुंदर नगरी की गली नंबर 2 में एक नकाबपोश बाइक सवार बदमाश ने दिनदहाड़े एक महिला के कान से 50 हजार रुपए कीमत की सोने की बाली झपट ली और देखते ही देखते फरार हो गया। यह घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ कैद हो गई।
करीब 1:35 बजे जब मधु शर्मा पत्नी भारत भूषण शर्मा पैदल घर लौट रही थीं, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आया बाइक सवार उनके करीब पहुंचा और झपट्टा मारकर बाली खींच ली। झपटने के दौरान महिला का कान बुरी तरह फट गया और खून बहने लगा। दर्द से कराहती महिला ने शोर मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग मदद के लिए बाहर निकलते, तब तक आरोपी गली से गायब हो चुका था।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की। परिजनों का कहना है कि अगर वारदात कैमरे में कैद नहीं होती, तो आरोपी का पता लगाना बेहद मुश्किल होता।
मधु शर्मा के परिवार ने पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और ऐसी वारदातों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर झपटमार की पहचान में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
