श्रीगंगानगर: दिनदहाड़े महिला के कान से झपटी सोने की बाली, बुरी तरह फटे कान… खून से लथपथ हुई महिला

करीब 1:35 बजे जब मधु शर्मा पत्नी भारत भूषण शर्मा पैदल घर लौट रही थीं, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आया बाइक सवार उनके करीब पहुंचा और झपट्टा मारकर बाली खींच ली। झपटने के दौरान महिला का कान बुरी तरह फट गया और खून बहने लगा। दर्द से कराहती महिला ने शोर मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग मदद के लिए बाहर निकलते, तब तक आरोपी गली से गायब हो चुका था।